Von euronews

Mit seinem Überfluss an Sonne und Wind positioniert sich Spanien als Europas künftiger Marktführer in der Produktion von grünem Wasserstoff. Einige Experten des Energiesektors äußern sich jedoch vorsichtig über den Aufbau einer Industrie, die von einem enormen Anstieg der erneuerbaren Energien abhängig wäre. Derzeit wird der meiste Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Sogenannter "grüner" Wasserstoff wird aus erneuerbaren Energien wie Wind-, Sonnen- und Wasserkraft erzeugt.

Hier erfahren Sie, warum die EU auf grünen Wasserstoff setzt, wie Spanien daran beteiligt ist und warum einige diesem "Kraftstoff der Zukunft" kritisch gegenüberstehen.

Warum ist die Produktion von grünem Wasserstoff in Europa so wichtig?

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat der Wasserstoffsektor in Europa an Bedeutung gewonnen. Russland ist der zweitgrößte Erdgasproduzent der Welt, aus dem der größte Teil der weltweiten Wasserstoffproduktion stammt. Angesichts der Sanktionen konzentriert sich die Europäische Union bei der Deckung ihres Energiebedarfs auf Lieferketten innerhalb des Blocks: "Erneuerbare Energien, darunter auch erneuerbarer Wasserstoff, sind ein zentraler Pfeiler des REPowerEU-Plans, der Strategie der EU, um so schnell wie möglich von russischen fossilen Brennstoffen loszukommen", so EU-Energiekommissarin Kadri Simson.

Der grüne Wasserstoff trägt nicht nur zur Energieversorgungssicherheit bei, sondern ist auch wichtig für die Bemühungen der EU um eine Netto Null. Bis 2030 will die EU ihre Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 senken. In diesem Zusammenhang hat sie vorgeschlagen, dass die EU bis 2030 10 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff produziert und weitere 10 Millionen Tonnen importiert. Spanien, Frankreich, Deutschland und Portugal haben sich darauf geeinigt, bis 2030 eine Wasserstoffpipeline zu bauen, die rund 2 Millionen Tonnen Wasserstoff nach Frankreich transportieren soll.

Wie wird grüner Wasserstoff hergestellt?

Grüner Wasserstoff entsteht, wenn erneuerbare Energieträger einen elektrischen Strom erzeugen, der durch Wasser fließt und dessen Wasserstoff- und Sauerstoffmoleküle durch Elektrolyse trennt. Bei diesem Prozess entsteht kein Kohlendioxid, das die Erde erwärmt, aber weniger als 0,1 % der weltweiten Wasserstoffproduktion wird derzeit auf diese Weise erzeugt, so die IEA.

Üblicher ist jedoch die Herstellung von Wasserstoff durch das so genannte Dampf-Methan-Reforming. Dabei wird in der Regel Methan (CH4) aus Erdgas verwendet. Die Wasserstoffatome werden mit Hilfe von Hochtemperaturdampf und Druck von den Kohlenstoffatomen getrennt. Dabei entstehen "grauer" Wasserstoff, Kohlenmonoxid und CO2.

Der abgetrennte Wasserstoff kann für die Herstellung von Stahl, Ammoniak und chemischen Produkten verwendet werden, die allesamt industrielle Prozesse erfordern, die sich nur schwer von fossilen Brennstoffen abkoppeln lassen. Wasserstoff kann auch als Kraftstoff für den Transport verwendet werden, was eines Tages die stark umweltbelastende Schifffahrt und Luftfahrt verändern könnte.

Warum ist Spanien gut positioniert, um bei der Produktion von grünem Wasserstoff eine führende Rolle zu spielen?

Spaniens großes, windiges und dünn besiedeltes Territorium erhält nach Angaben der staatlichen Wetterbehörde im Durchschnitt mehr als 2.500 Sonnenstunden pro Jahr. Dies bietet ideale Bedingungen für Wind- und Solarenergie und damit für grünen Wasserstoff.

Die spanische Regierung hat bereits im Jahr 2020 eine Wasserstoff-Roadmap angekündigt. Spanien hat seine Ziele für grüne Wasserstoffkapazitäten bereits um ein Vierfaches erreicht - das Land verfügt nun über 15,5 Gigawatt Kapazität gegenüber dem ursprünglichen Ziel für 2030 von vier Gigawatt.

Die Internationale Energieagentur (IEA) erklärte im Dezember, dass auf Spanien die Hälfte des europäischen Zuwachses an erneuerbaren Kapazitäten für die Wasserstofferzeugung entfallen wird. "Wenn man sich ansieht, wo in Europa in den nächsten Millionen Jahren Wasserstoff produziert werden wird, dann in zwei Ländern, nämlich in Spanien und Portugal", stimmt Thierry Lepercq, Gründer und Präsident von HyDeal Ambition, einer Industrieplattform, die 30 Unternehmen vereint, zu. "Wasserstoff ist das neue Öl."

Im Mittelpunkt der Kritik stehen die höheren Kosten des grünen Wasserstoffs im Vergleich zum stark umweltschädlichen grauen Wasserstoff, der aus Erdgas gewonnen wird. Lepercq argumentiert, dass die in Spanien erzeugte Solarenergie preislich konkurrenzfähig ist. Er arbeitet mit Unternehmen wie dem spanischen Gas-Pipeline-Unternehmen Enagas und dem globalen Stahlriesen ArcelorMittal zusammen, um ein Modell für die Produktion, den Vertrieb und die Versorgung mit grünem Wasserstoff zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu entwickeln.

Grüner Wasserstoff kann helfen, fossile Brennstoffe dort einzusparen, wo eine Elektrifizierung nicht möglich ist. Während einige Sektoren zunehmend elektrisch betrieben werden, sind andere schwieriger zu knacken. Im Vergleich zu Elektrizität kann Wasserstoff besser die hohen Temperaturen liefern, die in der Schwerindustrie erforderlich sind. In Sektoren wie dem Automobil- und Heizungsbau ist Elektrizität dagegen effektiv.

Für diese Sektoren ist die Elektrifizierung von grundlegender Bedeutung", sagt Spaniens Ministerin für den ökologischen Wandel, Teresa Ribera. Allerdings, so fährt sie fort, muss Spanien auch fossile Brennstoffe für "Endanwendungen, für die Elektrizität nicht so einfach ist", reduzieren.

Weltweit, so Lepercq, macht Elektrizität, Strom, 20 Prozent des Energieverbrauchs aus. Was ist mit den 80 Prozent, die nicht elektrifiziert sind?... Man muss diese fossilen Brennstoffe ersetzen. Nicht in 50 Jahren. Man muss sie jetzt ersetzen."

Sein grünes Wasserstoffunternehmen HyDeal hat sich zum Ziel gesetzt, emissionsintensive Prozesse wie die Verwendung von Kokskohle und Hochöfen in der Stahlherstellung und Erdgas in der Ammoniakproduktion für Düngemittel zu ersetzen. Dazu muss es zunächst Solarparks und Elektrolyseure in Nordspanien bauen und sich anderen grünen Wasserstoffanlagen anschließen, die kürzlich in Zentralspanien und auf Mallorca eingeweiht wurden.

Warum stehen manche dem europäischen Vorstoß für grünen Wasserstoff kritisch gegenüber?

Für den Aufbau einer grünen Wasserstoffzukunft wird eine enorme Menge an zusätzlicher erneuerbarer Energieerzeugung benötigt. Nach Angaben der IEA werden bis 2027 weltweit 50 Gigawatt an erneuerbaren Energien für die Erzeugung von grünem Wasserstoff benötigt - eine Steigerung um das 100-fache.

Ministerin Ribera weiß, dass grüner Wasserstoff eine Vorabinvestition erfordert, die sich erst langfristig auszahlen wird. Die Senkung der Emissionen "braucht eine Anfangsphase, die mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden kann", sagt sie.

Einige Branchenexperten sind der Meinung, dass die Förderung von grünem Wasserstoff der falsche Schwerpunkt ist, da die erneuerbaren Energien nach den Folgen des Ukraine-Krieges für den Energiesektor an einem heiklen Wendepunkt stehen.

"Vor allem in Europa wurde ein enormer Druck auf Wasserstoff ausgeübt, der meiner Meinung nach nicht zu rechtfertigen ist", sagt Antonella Battaglini, CEO der Renewables Grid Initiative. Das EU-Ziel von 20 Millionen Tonnen grünem Wasserstoff bis 2030 erfordert Strom, für dessen Erzeugung wir keine erneuerbaren Ressourcen haben", fügt sie hinzu.

Die derzeitige Nachfrage nach Wasserstoff übersteigt bei weitem das geplante Angebot der EU, argumentiert Battaglini, und "birgt das Risiko, dass wir von der direkten Elektrifizierung in eine Wasserstoffblase getrieben werden".

Experten wie Battaglini befürchten, dass Unternehmen argumentieren könnten, dass sie weiterhin auf fossile Brennstoffe zurückgreifen müssen, wenn nicht genügend erneuerbare Energie zur Verfügung steht.

"Das könnte einen sehr hohen Preis haben. In wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in Bezug auf die Umwelt. Am Ende könnte es zu höheren Emissionen kommen als heute", sagt sie.