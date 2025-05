Nepal: Bergsteiger gefährden den Everest

WERBUNG

Die nepalesische Regierung sieht es als ihre "Pflicht" an, den Himalaya vor den Risiken des Klimawandels und der wachsenden Zahl von Bergsteigern zu schützen, die versuchen, die Gipfel der Region, insbesondere den Everest, zu besteigen.

"Die Regierung ist fest entschlossen, den Bergsport in jeder erdenklichen Weise zu unterstützen, indem sie für die Sicherheit der Bergsteiger sorgt, die natürliche Schönheit unserer Gipfel schützt und den lokalen Gemeinschaften hilft, mit dem Geist des Abenteuers zu wachsen", sagte Nepals Tourismusminister Badri Prasad Pandey heute.

Er sprach in Kathmandu bei einem Treffen von rund 100 Bergsteigern aus der ganzen Welt, die den Mount Everest erfolgreich bestiegen haben. Auf der eintägigen Konferenz, die den Namen Everest Summiteers Summit trägt, wurde darüber diskutiert, wie die Umwelt geschützt werden kann.

Die Teilnehmer äußerten sich besorgt über die steigende Zahl von Menschen, die versuchen, den 8.849 Meter hohen Gipfel des Everest zu besteigen. Veteranen haben sich darüber beschwert, dass der Berg überfüllt und schmutzig wird.

Elf Tonnen Müll vom Everest entfernt

Bergsteiger verbringen normalerweise Wochen im Basislager, um sich an die größere Höhe zu gewöhnen. Vor ihrem letzten Versuch, den Everest zu besteigen, machen sie Übungsläufe zu den niedrigeren Lagern am Everest.

Letztes Jahr finanzierte die nepalesische Regierung ein Team aus Soldaten und Sherpas, das während der Klettersaison vier Leichen und ein Skelett auf dem Everest fand.

Insgesamt konnte das Team elf Tonnen Müll entfernen.

Arbeiter trennen den Müll, der auf dem Weg zum Mount Everest gesammelt wurde, in einer Anlage für wiederverwertbare Abfälle in Kathmandu, Nepal, 24. Juni 2024. AP Photo/Sanjog Manandhar

"Heute gefährden der Klimawandel und die globale Erwärmung diese Zukunft. Deshalb müssen wir vorsichtig, weise und mit großem Respekt handeln", sagte Pandey. "Diese Berge sind heilig, und es ist unsere Pflicht, sie für die kommenden Generationen zu schützen."

In Nepal gibt es keine Vorschriften darüber, wie viele Tage die Bergsteiger zur Akklimatisierung oder für Übungsbesteigungen benötigen. Die Genehmigungen für die Besteigung des Everest, die jeweils 11.000 Dollar (etwa 9.700 Euro) kosten, sind 90 Tage lang gültig. Die Klettersaison ist normalerweise Ende Mai zu Ende, wenn sich das Wetter verschlechtert und die Monsunzeit beginnt.

Everest wird immer überfüllter

Der Mount Everest wurde 1953 von dem Neuseeländer Edmund Hillary und seinem Sherpa-Führer Tenzing Norgay bezwungen. Seitdem wurde er tausende Male bestiegen, und jedes Jahr versuchen Hunderte von Menschen, den Gipfel zu erreichen.

Die Popularität der Herausforderung bedeutet für die Bergsteiger ein erhöhtes Risiko, da sich während der kurzen Schönwetterperioden Warteschlangen auf den Routen zum Gipfel bilden, die den schmalen und gefährlichen Pfad zum Gipfel über vereiste Grate und steile Abhänge überfüllen.

Besorgniserregend ist auch die mangelnde Erfahrung einiger Bergsteiger, die sich selbst in Gefahr bringen und die Besteigung für andere gefährlich machen.

Bergsteiger, die den Mount Everest erfolgreich bestiegen haben, posieren für ein Foto während des Everest Summiteers Summit in Kathmandu, Nepal, am 27. Mai 2025. AP Photo/Niranjan Shrestha

"Das größte Problem und die größte Sorge ist im Moment die Überfüllung", sagte Adriana Brownlee, die jüngste Frau, die die 14 höchsten Gipfel der Welt bestiegen hat. "Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, die auf dem Berg sind, alle über Erfahrung im Bergsteigen verfügen. Wenn sie Schwierigkeiten haben [oder] auf sich allein gestellt sind und etwas passiert, wissen sie, wie sie sich retten können."

Die nepalesische Bergsteigerin Purnima Shrestha sagte, die Versuche, den Mount Everest zu besteigen, seien zu kommerziell geworden.

"Nicht alle Menschen dort sind körperlich und emotional bereit, den Gipfel zu besteigen, das ist respektlos gegenüber dem Everest", sagte sie. "Das ist der Grund für die vielen Staus auf dem Weg zum Gipfel."

Everest-Führer sagt, Xenon sei besser für die Umwelt

Ein erfahrener britischer Bergführer wirbt derweil für die Vorteile der Verwendung von Xenon-Gas, das die Besteigung des Everest schneller und umweltfreundlicher macht.

Lukas Furtenbach führte ein Team britischer Bergsteiger, die am 16. Mai in London aufgebrochen waren, am 21. Mai auf den Gipfel. Zwei Tage später kehrten sie nach Hause zurück. Dies war eine der schnellsten Besteigungen des höchsten Gipfels der Welt, einschließlich der Reise der Bergsteiger von zu Hause und zurück.

Der Einsatz von Xenon-Gas hat jedoch eine Kontroverse ausgelöst und sogar die nepalesischen Bergsteigerbehörden auf den Plan gerufen, die eine Untersuchung angekündigt haben.

"Der einzige Grund, warum wir mit Xenon arbeiten, ist, das Klettern sicherer zu machen und die Bergsteiger vor der Höhenkrankheit zu schützen", sagte Furtenbach nach seiner Rückkehr nach Kathmandu gegenüber AP. "Wir sehen jedes Jahr, wie Menschen auf dem Everest sterben, und dies könnte ein Schritt sein, um die Situation zu verbessern und das Klettern auf hohen Bergen sicherer zu machen."

Bergführer Lukas Furtenbach während eines Interviews in Kathmandu, Nepal, 26. Mai 2025. AP Photo/Niranjan Shrestha

Die Bergsteiger hatten sich monatelang vorbereitet, in Hypoxiezelten trainiert und sich nur zwei Wochen vor ihrem Aufbruch nach Nepal in einer deutschen Klinik einer Xenon-Gasbehandlung unterzogen.

Bergsteiger verbringen normalerweise Wochen im Basislager, um sich an die größere Höhe zu gewöhnen. Vor ihrem endgültigen Gipfelversuch machen sie Übungsläufe zu den niedrigeren Lagern am Everest, damit ihr Körper auf den niedrigen Druck und den geringeren Sauerstoffgehalt vorbereitet ist.

Furtenbach sagte, dass die Möglichkeit, den Gipfel in kürzerer Zeit zu besteigen, zu einer geringeren Umweltbelastung des Berges führen könnte.

"Menschliche Abfälle sind eines der größten Probleme im Everest-Basislager. Wenn man eine Woche statt acht Wochen dort verbringt, ist das eine Verringerung der menschlichen Abfälle um 75 Prozent", sagte er. "Das bedeutet eine enorme Verringerung des Mülls auf dem Berg und auch der Ressourcen, die zum Basislager und den Berg hinauf getragen werden müssen."

Die nepalesische Bergsteigerabteilung gab eine Presseerklärung heraus, in der sie erklärte, dass sie die Verwendung von Xenon-Gas untersuchen werde.

Furtenbach sagte, das Gas sei in Nepal nie verwendet worden und er könne beweisen, dass es für Bergsteiger sicher sei.