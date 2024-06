In diesem Sommer ist in der Londoner Saatchi Gallery zu sehen, wie sich die Modefotografie von der einfachen Präsentation von Produktlinien zu einer Reflexion des täglichen Lebens und zu einer eigenständigen Kunstform entwickelt hat.

In dieser Folge von CULT sieht sich Damon Embling die neueste Ausstellung in der Saatchi Gallery mit dem Titel „Beyond Fashion“ an.

Die Werke von fast 50 Fotografen aus aller Welt werden in dieser Sommerausstellung gezeigt. Die Bilder reichen von den 1980er Jahren bis in die Gegenwart und gehen über die ikonischen Fotos von Designern und Supermodels hinaus.

Lily Waterton von der Saatchi Gallery erzählt Damon, wie sich die Modefotografie entwickelt hat. Die Ausstellung widmet sich der Erforschung einer Vielfalt von Schönheitsvorstellungen und zeigt Werke mit verschiedensten Betrachtungsweisen.

Under Your Smell euronews

Die Themen Schönheit, Identität und Geschlecht werden in einer der Hauptinstallationen der Ausstellung mit dem Titel „Under Your Smell“ aufgegriffen. Riesige Stoffdrucke, die von Fotografiestudierenden einer Schweizer Universität geschaffen wurden, stellen eine eindringliche visuelle Interpretation der Parfums von Jean Paul Gaultier dar.

Der in Paris lebende Fotograf Jonathan de Villiers, von dem an anderer Stelle der Ausstellung zwei Bilder für die französische Vogue zu sehen sind, erzählt Damon, wie er Werke schafft, die die Normen der Branche auf den Kopf stellen.

Jonathan de Villiers euronews

Seine Exponate sind eine Verbindung von luxuriösem Diamantschmuck mit „chaotischen“ häuslichen Szenen.

Bei „Beyond Fashion“ werden etablierte Namen bis hin zu einer neuen Generation von Fotografen gezeigt und es wird dokumentiert, wie die Modefotografie zu einer neuen und aufregenden Bildsprache geworden ist.

Die Ausstellung ist bis zum 8. September 2024 in der Londoner Saatchi Gallery zu sehen.