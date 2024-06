Taylor Swifts Privatjet: Das nächste Opfer der Aktivistengruppe "Just Stop Oil"?

Klimaaktivisten bemalen wahllos zwei Flugzeuge am Londoner Stansted Flughafen, nachdem sie das Flugzeug von Taylor Swift nicht ausfindig machen konnten.

Die britische Aktivistengruppe "Just Stop Oil" hat eine weitere Protestaktion gestartet. Dieses Mal wurde der Privatjet des Superstars Taylor Swift ins Visier genommen.

Nur einen Tag nachdem zwei Aktivisten der Gruppe das prähistorische UNESCO-Weltkulturerbestätte Stonehenge mit oranger Farbe besprüht haben, sollen zwei Aktivisten heute Morgen in einen privaten VIP-Flugplatz am Flughafen Stansted eingebrochen sein.

Die beiden versuchten, das Privatflugzeug von Taylor Swift ins Visier zu nehmen. Swift wird am Freitag, Samstag und Sonntag dieser Woche im Rahmen ihrer weltweiten Eras-Tour im Wembley-Stadion auftreten.

Da sie das Flugzeug nicht finden konnten, bemalten sie stattdessen zwei andere Jets mit Feuerlöschern, die mit orangefarbener Farbe gefüllt waren.

Zu der Protestaktion sagte einer der Aktivisten: "Wir leben in zwei Welten: in einer, in der Milliardäre im Luxus leben und in Privatjets fliegen können. Während unzählige Millionen Menschen unter unzumutbare Bedingungen leben. Währenddessen zerstört dieses System, das es einigen wenigen erlaubt, extremen Reichtum zum Nachteil aller anderen anzuhäufen, die Bedingungen, die notwendig sind, um menschliches Leben zu erhalten. Vor allem in einem sich rasch beschleunigenden nicht enden wollenden "grausamen Sommer". Milliardäre sind nicht unantastbar, der Zusammenbruch des Klimas wird jeden einzelnen von uns betreffen."

Just Stop Oil am Flughafen Stansted - Donnerstag, 20. Juni 2024. Just Stop Oil

"Just Stop Oil" bestätigte, dass zwei ihrer Aktivisten, Niamh L. (21) und Rajan N. (73), Stonehenge mit orangefarbener Farbe besprüht hätten. Sie wollen so die künftige britische Regierung auffordern, sich gesetzlich zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2030 zu verpflichten.

Das Video wurde in den sozialen Medien veröffentlicht. Die Gruppe gab an, "orangefarbene Speisestärke" verwendet zu haben, damit sie "vom Regen weggewaschen wird".

Just Stop Oil activists at Stonehenge - Wednesday 19 June 2024 Just Stop Oil

Die Wiltshire-Polizei teilte in einer Erklärung mit, dass sie "nach einem Vorfall in Stonehenge heute Nachmittag zwei Personen festgenommen" habe.

"Beamte waren vor Ort und haben zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, das historische Monument beschädigt zu haben. Unsere Ermittlungen dauern an und wir arbeiten mit English Heritage zusammen."

Premierminister Rishi Sunak verurteilte den Angriff als "schändlichen Akt des Vandalismus an einem der ältesten und wichtigsten Denkmäler Großbritanniens und der Welt." Der Vorsitzende der Labour-Partei, Sir Keir Starmer, sagte, dass "der Schaden, der an Stonehenge angerichtet wurde, empörend ist".

"Just Stop Oil ist erbärmlich", so Starmer weiter. "Die Verantwortlichen müssen mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen."

"Just Stop Oil" hat für diesen Sommer "Widerstand" angekündigt, wenn die Regierung nicht "sinnvolle Maßnahmen" ergreift.

"Während die Regierungen es zulassen, dass die Ölkonzerne Amok laufen und unsere Gemeinden zerstören, haben die Handlungen von Einzelpersonen nur wenig Bedeutung", so die Gruppe. "Deshalb fordert "Just Stop Oil", dass unsere nächste Regierung einen rechtsverbindlichen Vertrag zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2030 unterzeichnet.

"Wenn sie die Menschen, die sie vertreten, nicht verteidigen, werden sich die Unterstützer von "Just Stop Oil" zusammen mit Bürgern aus Österreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden und der Schweiz in diesem Sommer dem Widerstand anschließen, wenn ihre eigenen Regierungen keine sinnvollen Maßnahmen ergreifen."