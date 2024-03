Der finnische Ministerpräsident sprach am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament und erläuterte Finnlands politische Prioritäten für die nächste Legislaturperiode.

"Meine Regierung setzt sich für eine starke Europäische Union ein. Eine EU, die agiert und nicht nur reagiert. Wir wollen eine Union aufbauen, die sich um unsere gemeinsame Sicherheit kümmert und für unsere Wirtschaft arbeitet", sagte Petteri Orpo vor den Abgeordneten.

Doch die Rede des Ministerpräsidenten artete schnell in Schuldzuweisungen und gegenseitige Beschuldigungen wegen seines Bündnisses mit der Finnenpartei aus, einer populistischen, euroskeptischen Partei, die von Skandalen um Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus geplagt wird.

Die Finnenpartei gehört zur rechten, teilweise rechtsextremen, Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (EKR) im Straßburger Plenarsaal, während Orpos Nationale Koalition der Europäischen Volkspartei (EVP) angehört, der Mitte-Rechts-Fraktion, die den größten Anteil an Sitzen hält. Im Kabinett von Orpo sind auch Mitglieder der Schwedischen Volkspartei Finnlands (Renew Europe) und der finnischen Christdemokraten (EVP) vertreten.

Im vergangenen Jahr trat Vilhelm Junnila, einer der Minister der Finnenpartei, zurück, nachdem bekannt geworden war, dass er "Heil Hitler"-Witze gemacht und Abtreibungen in Afrika als Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels propagiert hatte. Die Parteivorsitzende Riikka Purra musste sich im Juki vergangenen Jahres für in der Vergangenheit gemachte rassistische Äußerungen über türkische und somalische Einwanderer entschuldigen.

Progressive Kräfte sehen die Regierung in Helsinki als Beweis für die zunehmend verschwimmende Grenze zwischen der traditionellen Rechten und der extremen Rechten, ein Phänomen, das sich ihrer Meinung nach schnell in der gesamten Union ausbreitet und die Lebensfähigkeit der europäischen Integration gefährdet.

Iratxe García Pérez, die Vorsitzende der Sozialisten und Demokraten (S&D), warf dem Ehrengast vor: "Ihr einziger Feind ist die extreme Rechte", und nannte den EVP-Präsidenten Manfred Weber, den sie für den Drahtzieher der ideologischen Annäherung hält.

"Ihr Bündnis mit der extremen Rechten ist die wahre Bedrohung für unsere Demokratie und das europäische Projekt. Deshalb steht die Zukunft der Europäischen Union auf dem Spiel", sagte García Pérez.

"In Zeiten der Ungewissheit und des großen Wandels reicht es nicht aus, nur zu versuchen, der reaktionären Welle zu widerstehen. Wir müssen vorwärts gehen", fuhr sie fort.

"Herr Orpo, Herr Weber: Beenden Sie Ihr Bündnis mit denen, die Europa zerstören wollen".

Ein weiterer Streitpunkt war Orpos Vorschlag, den Green Deal nach den Wahlen zum Europäischen Parlament, die zwischen dem 6. und 9. Juni stattfinden werden, zu überdenken. Der finnische Regierungschef forderte die Union auf, "unsere Klimapolitik neu zu kalibrieren und von einer übermäßig detaillierten Regulierung zur Förderung von Innovationen überzugehen".

"Wir brauchen Zuckerbrot und Anreize, keine Peitsche und Bürokratie", sagte er und erntete dafür Applaus von den Abgeordneten der EVP, die eine kritischere Haltung gegenüber dem von Ursula von der Leyen, der prominentesten EU-Politikerin der Partei, geleiteten Green Deal eingenommen haben.

Philippe Lamberts, der Ko-Vorsitzende der Grünen, widersprach Orpo und argumentierte, Finnlands sparsame Haltung bei den öffentlichen Ausgaben stehe im "Widerspruch" zu den Zielen des Einsatzes erneuerbarer Energien, da dies mit erheblichen Kosten für alle Mitgliedsstaaten verbunden sei.

"Die Regulierung setzt uns Ziele und schafft Märkte. Man kann nicht gleichzeitig sagen, dass wir mehr Zuckerbrot brauchen, aber dann kein Geld dafür ausgeben wollen", so Lamberts. Ich meine, was sind die Zuckerbrot und Peitsche, wenn es sich nicht um öffentliche Gelder handelt?"

Lamberts prangerte auch das Kabinett Orpo an und sagte: "Leute wie wir sollten niemals, niemals ein Bündnis mit Leuten eingehen, die de facto einige Menschen als minderwertig betrachten."

"Genau das haben Sie in Finnland getan. Und ich bin froh, Manfred (Weber), dass Ihre Kollegen in Portugal das nicht tun werden", sagte er und bezog sich dabei auf das jüngste Ergebnis der Parlamentswahlen in Portugal, wo die siegreichen Konservativen eine Koalition mit der rechtsextremen Chega-Partei ausgeschlossen haben.

Die Kritik an Orpo, seinen politischen Allianzen und seinen Wirtschaftsreformen wurde von anderen progressiven Abgeordneten während der einstündigen Debatte in Straßburg ausgiebig geteilt, auch wenn sie gelegentlich von Unterstützungsbekundungen rechter und rechtsextremer Abgeordneter unterbrochen wurde.

Nicola Procaccini, Ko-Vorsitzender der EKR-Fraktion, begrüßte den finnischen Premierminister herzlich und sagte, sein Wahlsieg sei "wichtiger, als Sie sich jemals vorstellen können".

"Und noch wichtiger war Ihre Entscheidung, an der Seite der Finnischen Partei zu regieren. Sie sind ein bemerkenswertes Mitglied unserer politischen Familie. Sie haben es geschafft, dem Druck derjenigen zu widerstehen, die keine Koalition zwischen der EVP und der EKR wollten", sagte Procaccini: "Wenn die rechte Mitte geeint ist, gewinnt sie überall in Europa, und die Linke weiß das nur zu gut."

Die EKR-Fraktion gilt als ideologisch verträglicher für die EVP als die andere euroskeptische Formation im Parlament, Identität und Demokratie (ID), zu der unter anderem Marine Le Pens Rassemblement National (Frankreich), die Alternative für Deutschland, Vlaams Belang (Belgien) und die Freiheitliche Partei Österreichs gehören.

Von der Leyen und Weber haben die ID als "Putins Freunde" abgetan und eine mögliche Zusammenarbeit mit ihnen abgelehnt. Einige Mitglieder der EKR wie die Fratelli d'Italia (Italien), die Demokratische Bürgerpartei (Tschechische Republik) und die Schwedendemokraten (Schweden) werden jedoch als geeignetere Partner für die etablierten Konservativen angesehen, wie die Zusammenarbeit von Orpo mit der Finnenpartei zeigt.

Meinungsumfragen prognostizieren sowohl für die EKR als auch für die ID-Gruppen einen erheblichen Zuwachs an Sitzen, was die große Koalition aus Konservativen, Sozialisten und Liberalen schwächen würde.

Am Ende der Debatte ergriff der Ministerpräsident noch einmal das Wort, um seine Koalition zu verteidigen und seine politische Agenda zu bekräftigen, insbesondere was die Unterstützung für die Ukraine betrifft, ein Thema, das die EVP als Maßstab für die Unterscheidung zwischen schmackhaften und unschmackhaften Parteien verwendet.

"Madame García Pérez und viele andere: In meiner Regierung gibt es keine rechtsextremen Parteien", sagte Orpo im Plenarsaal, "die finnische Regierung ist für die Rechtsstaatlichkeit. Sie ist für die Demokratie. Sie ist für gleiche Rechte der Geschlechter. Sie ist pro-Ukraine. Pro-Europäische Union."