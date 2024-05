Der Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mustafa, erhielt die Zusage bei seinem Besuch in Rom.

Italien hat den Palästinensern Hilfe in Millionenhöhe zugesagt.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani sagte, Rom werde neue Mittel in Höhe von rund 35 Millionen Euro für die palästinensische Bevölkerung bereitstellen.

Fünf Millionen Euro gehen an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Hilfswerke (UNRWA), die restlichen 30 Millionen gehen an die Initiative „Food for Gaza“.

Israel hatte der UNRWA vorgeworfen, bei dem Angriff vom 7. Oktober mit der Hamas zusammengearbeitet zu haben.

Laut einem UN-Bericht wurden jedoch keine Beweise für diese Behauptung vorgelegt.

Der Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde im israelisch besetzten Westjordanland, Mohamad Mustafa, hält sich zu politischen Gesprächen in Rom auf. Er wurde auch von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni empfangen.

Außenminister Tajani bekräftige, dass Italien glaubt, eine Zwei-Staaten-Lösung könne im Rahmen eines umfassenderen politischen Prozesses, der zum Frieden führt, verwirklicht werden.

„Einseitige Initiativen tragen nicht zur Lösung des Konflikts bei, denn das Hauptziel ist ein Frieden, der zur Schaffung eines palästinensischen Staates führt, der Israel anerkennt und anerkannt wird“, sagte Tajani.

Italien hat Palästina bereits zwei separate Hilfspakete in Höhe von 20 Millionen Euro bereitgestellt.

Der Chef der Palästinabehörde, Mustafa, wird am Sonntag Brüssel besuchen, um europäische Staats- und Regierungschefs zu treffen.

Die meisten Palästinenser stehen der Palästinensischen Autonomiebehörde kritisch gegenüber und betrachten sie als Kollaboratuere, die nicht einmal auf die Grundbedürfnisse ihrer Bevölkerung eingeht.

Eine aktuelle Studie des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung ergab, dass fast 60 % der Palästinenser die Auflösung der Palästinensischen Autonomiebehörde wollen.