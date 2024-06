In Spanien hat die oppositionelle Volkspartei die Europawahlen gewonnen, was jedoch nicht, wie von den Konservativen erhofft, zum Sturz der Regierung von Pedro Sánchez geführt hat.

Die jüngsten Europawahlen haben in dramatischer Weise Veränderungen auf dem gesamten Kontinent ausgelöst. Vom Rücktritt des belgischen Ministerpräsidenten bis hin zu vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich hat der Urnengang erhebliche Auswirkungen. Auch in Spanien hat die oppositionelle Volkspartei (PP) einen beachtlichen Sieg errungen. Entgegen den Hoffnungen der Konservativen hat dieser Sieg jedoch nicht zum Zusammenbruch der Regierung von Pedro Sánchez geführt.

Borja Semper, Sprecher der PP, begrüßte das Ergebnis. "Wir sprechen also von einem unbestreitbaren Sieg, einem klaren und überwältigenden Sieg", erklärte er.

Trotz dieses Erfolges gelang es der Sozialistischen Partei von Sánchez, eine solide Basis an Unterstützern zu behalten und sich als eine der wenigen Regierungsparteien in Europa gegen den Trend zu behaupten.

Esther Peña, Sprecherin der Sozialistischen Partei, fasste die Widerstandsfähigkeit der Partei in einem Satz zusammen, der die Art und Weise, wie Pedro Sánchez Politik macht, perfekt beschreibt. "Es ist wahr, dass wir der Idee verpflichtet sind, dass Widerstand auch eine Art zu gewinnen ist", sagte sie.

Wie geht es für Sánchez weiter?

Pedro Sánchez hat noch drei Jahre seiner Amtszeit vor sich und hat derzeit nicht die Absicht, vorgezogene Neuwahlen auszurufen.

Der politische Analyst Jaime Coulbois merkt gegenüber Euronews an, dass in Spanien vorerst keine Wahlen vor 2027 zu erwarten seien. "Aus institutioneller Sicht", so Coulbois, "hat sich nichts geändert. Das Parlament bleibt, wo es ist, und Pedro Sánchez hat immer noch eine Mehrheit, die ihn unterstützt".

Die eigentliche Bewährungsprobe für Sánchez steht jedoch erst noch bevor. Seine Wahlstrategie hat die Beziehungen zu wichtigen Verbündeten, darunter die linke Bewegung Sumar und die katalanischen Parteien, belastet. Sánchez' Koalitionspartner haben bei diesen EU-Wahlen im Vergleich zu den Wahlen im letzten Jahr an Unterstützung verloren, wobei Analysten auf eine mögliche Stimmenverschiebung der post-kommunistischen Sumar zu den Sozialisten hinweisen.

Diese Spannungen werden sich mit dem Beginn der Verhandlungen über die Amtseinführung des Präsidenten der Generalitat von Katalonien zuspitzen, wo die sozialistische Partei die Regionalwahlen zwar gewonnen, aber keine Mehrheit erlangt hat. Katalonien bleibt eine der wenigen Regionen Spaniens, in der die sozialistische Partei die PP überholt hat und in zwei Provinzen auf Kosten der Unabhängigkeitsparteien wie Junts und ERC den ersten Platz belegt.

Yolanda Díaz, Vizepräsidentin der spanischen Koalitionsregierung und Vorsitzende von Sumar, hat beschlossen, als Koordinatorin der Bewegung zurückzutreten.

"Die Bürger haben gesprochen. Und ich werde die Verantwortung übernehmen. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, als Koordinatorin von Sumar zurückzutreten", sagte sie am Montag.

Díaz hat angekündigt, dass sie als Vizepräsidentin und Arbeitsministerin weitermachen wird, aber sie kündigte bereits an, dass ihre Fraktion innerhalb der Regierungskoalition aktiver sein und sich für eine differenziertere Politik einsetzen wird.

Eine verbindende Angst

Die durch den Europwahlkampf verschärfte Konkurrenz zwischen Sánchez' Verbündeten und den Sozialisten hat bereits mehrere Initiativen zum Stillstand gebracht und Sanchez daran gehindert, den Gesamthaushalt im Parlament zu verabschieden. Trotz dieser internen Herausforderungen gibt es einen Faktor, der den vielfältigen parlamentarischen Block, der Sánchez unterstützt, eint: die Angst vor einer möglichen Koalition zwischen der PP und der rechtsextremen Partei VOX.

Die Aussicht auf einer Machtübernahme der Volkspartei mit der VOX-Partei ist ein starker Motivator für die Verbündeten von Sánchez, zusammenzuhalten. Diese gemeinsame Befürchtung könnte der Klebstoff sein, der ein ansonsten zersplittertes Bündnis zusammenhält und sicherstellt, dass Sánchez' Regierung trotz der bevorstehenden Herausforderungen weiter funktionieren kann.