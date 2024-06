"Beispiellos und außergewöhnlich": Ungarn missachtet die EU-Asylvorschriften systematisch.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Ungarn zur Zahlung eines Pauschalbetrags von 200 Mio. EUR wegen der langjährigen Beschränkungen des Landes im Asylrecht verurteilt.

Zusätzlich muss Ungarn für jeden Tag der Verzögerung eine Million Euro zahlen. Das Geld wird automatisch von Ungarns zugewiesenem Anteil am EU-Haushalt abgezogen, von dem Teile wegen ähnlicher rechtlicher Probleme eingefroren bleiben.

Die Nichterfüllung der Verpflichtungen stellt einen beispiellosen und außergewöhnlich schwerwiegenden Verstoß gegen das EU-Recht dar", so der EuGH in einer Pressemitteilung.

Der Streit geht auf den Dezember 2020 zurück, als das Gericht zum ersten Mal entschied, dass Ungarn unter Premierminister Viktor Orbán den Zugang zu Asylverfahren für Personen, die im Land internationalen Schutz suchen, eingeschränkt hatte. Den ungarischen Behörden wurde vorgeworfen, Asylbewerber rechtswidrig in Transitzonen festzuhalten, ihr Recht auf Verbleib im Staatsgebiet zu verletzen, während sie Rechtsmittel gegen ihre abgelehnten Anträge einlegten, und sie auszuweisen.

Da Ungarn das Urteil vom Dezember 2020 ignorierte, leitete die Europäische Kommission neue rechtliche Schritte ein, die zu dem am Donnerstag ergangenen Urteil führten.

Die Richter kommen zu dem Schluss, dass Ungarn den "Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit" missachtet und sich der Anwendung der EU-Asylvorschriften "vorsätzlich entzieht".

"Dieses Verhalten stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Einheit des EU-Rechts dar, die außerordentlich schwerwiegende Auswirkungen sowohl auf private Interessen, insbesondere die Interessen von Asylbewerbern, als auch auf das öffentliche Interesse hat", so die Richter.

"Die Geldstrafe gilt ab heute"

Da Ungarns Fehlverhalten den Druck auf die benachbarten Mitgliedstaaten erhöht, die sich um die von Budapest abgeschobenen Migranten kümmern müssen, untergräbt der Rechtsbruch "ernsthaft den Grundsatz der Solidarität und der gerechten Aufteilung der Verantwortung".

Seit seinem Amtsantritt hat Orbán eine harte Haltung in der Migrationsfrage eingenommen, was die Spannungen mit Brüssel verschärft hat. Letzten Monat stimmte das Land gegen jedes einzelne Dossier des Neuen Pakts für Migration und Asyl, einer umfassenden Reform, die sicherstellen soll, dass alle Mitgliedstaaten zur Steuerung der irregulären Migration beitragen.

In seiner Reaktion auf die Nachricht bezeichnete Orbán am Donnerstag die Entscheidung des Gerichts als "empörend und inakzeptabel".

"Es scheint, dass illegale Migranten den Brüsseler Bürokraten wichtiger sind als ihre eigenen europäischen Bürger", sagte er. (Der EuGH hat seinen Sitz in Luxemburg)

Die Europäische Kommission, mit der sich Orbán seit Jahren einen Schlagabtausch liefert, erklärte ihrerseits, sie werde sich bei Ungarn erkundigen, wie das Land dem Urteil nachkommen wolle.

Danach, so ein Kommissionsprecher gegenüber der Presse am Donnerstag, wird die Kommission "in Abständen" Zahlungsaufforderungen an Ungarn senden, um die tägliche Geldstrafe von 1 Million Euro einzutreiben. Wenn das Land sich weigert zu zahlen, wird die Exekutive das "Ausgleichsverfahren" einleiten, um das Geld von Ungarns zugewiesenen EU-Mitteln abzuziehen. Dieses Verfahren wurde in der Vergangenheit bereits mit Polen angewandt.

"Die Geldstrafe gilt ab heute", sagte der Sprecher.

Unabhängig davon wird die Kommission eine weitere Aufforderung zur Zahlung des Pauschalbetrags von 200 Millionen Euro übermitteln, der ohne Berücksichtigung von Ungarns Reaktion ausgezahlt werden muss.

Der Artikel wurde mit neuen Informationen aktualisiert.