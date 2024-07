Von Euronews

Der Influencer gibt seinen Fans Einblicke in die Vorgänge im EU-Parlament.

Ein beliebter YouTuber aus Zypern ist bei den vergangenen Europawahlen als unabhängiges Mitglied mit 19, 4 Prozent ins EU-Parlament gewählt worden.

In dieser Woche fuhr Fidias Panayiotou, der mehr als 2,6 Millionen YouTube Abonnenten hat, per Anhalter zur ersten Plenarsitzung nach Straßburg. Er dachte, dass dies mehr Spaß machen würde und zudem auch billiger wäre.

Der 24-Jährige erklärte gegenüber euronews, dass dies auch ein Symbol für das sei, was er während seines Mandats tun wolle. "Es war ein bisschen symbolisch, wie wir es gemacht haben", sagte er und fügte hinzu. "Wir wollten zeigen, dass Politiker normale Menschen sind und Menschen näher an die Politiker heranzuführen, denn Politiker sind etwas, das über den Menschen steht. Wir wollen die Kluft überbrücken, die die Menschen zu den Politikern empfinden. Unser Ziel für die nächsten fünf Jahre ist es, Politik cool zu machen."

Ein Beispiel dafür war die Verwendung eines einfachen Blattes Papier mit einer kleinen Grafik, um die Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission zu erklären. Ein weiteres Video zeigt, wie er sein Team ausgewählt hat, zu dem auch ein ehemaliger Lehrer und einer seiner besten Freunde gehören.

Obwohl er keine politische Erfahrung hat, sagt er, dass er und sein Team auch auf der Grundlage der Meinungen seiner Anhänger Politik machen wollen.

Politik mit Social Media-Umfragen

Panayiotou sagte, dass er uns sein Team mit seiner Kandidatur einen Einblick in eine direkte Demokratie geben würden. "Die Videos, die ich hochlade, haben Tausende Kommentaren und Millionen Klicks. Ich weiß, was die Menschen denken und kann den Willen des Volkes an das Parlament weitergeben. Das ist eine einzigartige Sache, die nicht viele Menschen haben", sagte er.

Diese Methode hat der YouTuber bereits diese Woche angewendet. Er fragte seine Follower auf X, ob er für Ursula von der Leyen bei der Wahl für das Präsidentschaftsamtes der EU-Kommission wählen sollte.

Bislang haben 120.000 Menschen bei der Umfrage abgestimmt. 84,9 Prozent haben mit "nein" gestimmt. Der Influencer hatte in dem Beitrag angekündigt, dass er so abstimmen werde, wie seine Abonnenten es wollen. Panayiotou ist ein Abgeordneter für Zypern und durch Abstimmungen dieser Art kann er nicht einsehen, aus welchen Teilen der Welt die Menschen sind, die bei seinen Beiträgen abstimmen.

Der Europaabgeordnete versprach, dem Rat zu folgen. Für ihn ist dies eine Vision von Demokratie, die keine Glaubwürdigkeitsfilter, Checks und Balances anwendet.

Der 24-Jährige erlaubt seinen Abonnenten zudem Einblicke in die EU-Verfahren. So hat er gestern ein Video geteilt, bei dem er den Vorgang der Wahl der EU-Parlamentspräsidentschaft zeigt, bei der Roberta Metsola wiedergewählt worden ist.

Er zeigte seinen Followern, dass er sich bei der Wahl enthalten hat, da er findet, dass beide Kandidatinnen, Roberta Metsola und Irene Montero, keine gute Arbeit leisteten.