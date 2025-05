WERBUNG

In einem Artikel der britischen Zeitung The Telegraph wird behauptet, dass der massive Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel am 28. April durch ein "Experiment" der spanischen Regierung mit erneuerbaren Energien verursacht wurde.

Ambrose Evans-Pritchard,Wirtschafts- und Politik-Redakteur bei The Telegraph, schreibt, dass die spanischen Behörden laut "Quellen in Brüssel" in Vorbereitung auf das Ende der Atomreaktoren in Spanien "erproben, wie weit sie erneuerbare Energien vorantreiben können".

Er hat seine Quellen nicht näher erläutert und auch keine Beweise für seine Behauptungen vorgelegt.

Die Anschuldigungen wurden von großen spanischen und internationalen Medien wie El Periódico, El Mundo und Antena 3 sowie von The Daily Mail und CNN aufgegriffen und in den sozialen Medien weiterverbreitet.

Ein genauerer Blick auf den Artikel zeigt jedoch, dass er eigentlich als Meinungsartikel und nicht als Nachrichtenartikel veröffentlicht wurde. Ambrose Evans-Pritchard ist ein regelmäßiger Kolumnist für den Telegraph.

Er nutzt den Stromausfallvom 28. April, um die Energiepolitik der sozialistischen Regierung von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez zu kritisieren. Im Rahmen eines 2019 unter Sánchez beschlossenen Plans wird Spanien in den nächsten zehn Jahren seine Kernkraftwerke abschalten und sich stattdessen auf grüne Energiequellen konzentrieren - ein Schritt, den Evans-Pritchard als rücksichtslos bezeichnet.

In seiner Analyse zitiert Evans-Pritchard "Quellen in Brüssel", die bestätigt haben sollen, dass Spanien im Vorfeld der Abschaltung ein Experiment durchgeführt hat.

Aber dann schreibt er: "Wenn sich herausstellt, dass der Stromausfall ein kontrolliertes Experiment war, das schief gelaufen ist, und wenn diese Information der Öffentlichkeit vorenthalten wurde, (...) droht die spanische Linke für eine ganze politische Generation in Vergessenheit zu geraten".

Euronews hat in Brüssel nachgefragt

Euroverify hat sich mit dem Telegraph in Verbindung gesetzt, um die Anzahl der konsultierten Quellen sowie deren Rolle im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zum Black Out zu klären, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Wir haben auch die Europäische Kommission gefragt, ob sie die Behauptungen widerlegen oder bestätigen kann. Ein Sprecher sagte, die Exekutive werde sich erst äußern, wenn sie die Untersuchung der Ursachen des Stromausfalls gesehen habe.

Die EU-Kommission hat Spanien eine Frist von drei Monaten ab dem Zeitpunkt des Stromausfalls gesetzt, um einen technischen Bericht über den Blackout vorzulegen, wie es das EU-Recht verlangt. Eine Gruppe europäischer Experten führt derzeit eine eigene Untersuchung durch, die der Kommission vorgelegt werden soll.

Die spanische Regierung ihrerseits hat die Behauptungen des Telegraph "kategorisch zurückgewiesen".

Die Vizepräsidentin der Regierung in Madrid, María Jesús Montero, behauptete, hinter dem Artikel stünden "Unternehmensinteressen". Die britische Zeitung sei "dafür bekannt, Falschmeldungen und Lügen zu verbreiten und zu versuchen, die öffentliche Meinung zu verzerren".

Ein Sprecher von Red Eléctrica, dem halbstaatlichen Unternehmen, das für den Betrieb des spanischen Stromnetzes verantwortlich ist, wies gegenüber Euroverify die Behauptungen aus dem britischen Artikel "kategorisch zurück" und bezeichnete sie als "Schwindel".

Experten halten diese Theorie für "unlogisch".

Um herauszufinden, ob ein solches von der Regierung durchgeführtes "Experiment" mit dem Stromnetz prinzipiell möglich wäre, hat Euroverify drei Experten für Elektrotechnik befragt.

Sie erklären, dass zwar keine Hypothesevöllig ausgeschlossen werden kann, die Aussicht auf ein solches Experiment aber höchst unwahrscheinlich ist.

"Alles kann möglich sein, aber diese (Theorie) scheint nicht vernünftig zu sein", sagte Manuel Alcázar-Ortega, stellvertretender Direktor der Abteilung für Elektrotechnik an der Polytechnischen Universität Valencia, gegenüber Euroverify.

"Aus technischer Sicht verfügt Red Eléctrica über einen Simulator, der das gesamte Übertragungsnetz nachbildet. Diese Simulationen müssen also nicht im wirklichen Leben durchgeführt werden. Sie können auf diesem Simulator durchgeführt werden.

Der Simulator dient dazu, die Kapazität des Netzes zu testen und seine Entwicklung zu prognostizieren, um die Infrastruktur zu entwickeln und sich an den künftigen Bedarf anzupassen, erklärte Alcázar-Ortega.

Professor Dirk Van Hertem, Forscher am EnergyVille-Forschungszentrum in Belgien, bestätigt, dass solche Computersimulationen zur Analyse des Netzes verwendet werden.

Er fügt hinzu, dass reale Tests zwar in der Praxis durchgeführt werden können, dass es aber keine Beweise dafür gibt, dass sie je in Spanien durchgeführt wurden.

Van Hertem sagt auch, dass der fragliche Zeitpunkt nicht geeignet gewesen wäre, um die Kapazität des Netzes zur Aufnahme erneuerbarer Energien zu testen, da "es nicht die Zeit war, in der die erneuerbaren Energien in Spanien am stärksten verbreitet waren".

Erneuerbare Energien "sind nicht das Problem"

Einen Monat nach dem Stromausfall haben die Untersuchungen noch keine eindeutigen Schlussfolgerungen ergeben, obwohl erste Analysen auf eine starke "Oszillation" im Stromnetz eine halbe Stunde vor dem Stromausfall sowie auf aufeinanderfolgende Ausfälle in Umspannwerken im Südwesten Spaniens hinwiesen.

Das Fehlen von Antworten hat Spekulationen über die Auswirkungen des wachsenden Anteils erneuerbarer Energien am Stromnetz angeheizt.

Auf die Frage, ob die erneuerbaren Energien bei dem Stromausfall eine Rolle gespielt haben könnten, antwortet Alcázar-Ortega: "Alles deutet auf ein Ja hin, mit dem Vorbehalt, dass der Schuldige nicht die erneuerbaren Energien an sich sind, sondern wahrscheinlich die Art und Weise, wie diese Ressource verwaltet wurde".

Spanien hat in den vergangenen Jahren einen exponentiellen Anstieg des Anteils der erneuerbaren Energien an seinem Energiemix erlebt. 2024 haben Wind-, Solar- und Wasserkraftwerke einen Rekordanteil von 56,8 % des spanischen Stroms erzeugt.

"Dies wurde nicht von Systemen begleitet, die die Trägheit des Systems ausgleichen, da es keinen Ersatz für die reale Trägheit der traditionellen Stromerzeuger gab", erklärt Alcázar-Ortega.

Die Systemträgheit im Netz trägt dazu bei, die Frequenz in einem akzeptablen Bereich zu halten. Erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne gelten als "trägheitslos", was das Netz instabiler und anfälliger für Ausfälle macht.

"Es liegt nicht an den erneuerbaren Energien, sondern daran, dass es keine Speichersysteme oder andere Arten von "netzbildenden" Wechselrichtern gibt (...), die in der Lage sind, diese Frequenzregelung zu übernehmen", erläutert Alcázar-Ortega weiter.

Der spanische Ministerpräsident erklärte, es gebe "keine empirischen Beweise dafür, dass der Vorfall durch zu viel erneuerbare Energien verursacht wurde", und beschuldigte die Befürworter der Kernenergie, aus dem Vorfall Kapital schlagen zu wollen - für ihre Kampagne gegen die schrittweise Abschaffung der Kernkraftwerke.