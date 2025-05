Georgien verhaftet zweiten Oppositionellen innerhalb weniger Tage

WERBUNG

Die Polizei in Georgien hat innerhalb weniger Tage einen zweiten Oppositionsführer festgenommen. Währenddessen halten die Proteste gegen die regierende Partei Georgischer Traum und ihre vermeintlich russlandfreundliche Haltung in dem Land im Südkaukasus an.

Die Anwälte von Nika Melia, einer der Gallionsfiguren der prowestlichen Koalition für den Wandel in Georgien, erklärten, sein Auto sei am Donnerstag von der Polizei angehalten worden.

Kurz darauf wurde er von einer Gruppe von Personen in Zivilkleidung abgeführt.

Nach Angaben des Innenministeriums wurde Melia wegen verbaler Beleidigung eines Vollzugsbeamten festgenommen.

Ein Gericht hat Melia in Untersuchungshaft genommen, über die Dauer der Haft wurde jedoch nichts bekannt gegeben.

Oppositionsführer Surab Japaridse nimmt an einer Gerichtsverhandlung in Tiflis teil, 22. Mai, 2025 AP Photo

Die Verhaftung erfolgte eine Woche nach der Verhaftung von Surab Japaridse, einem weiteren Führer der prowestlichen, liberalen Koalition von Parteien, die die Integration in die Europäische Union unterstützen und eine Wiederherstellung demokratischer Normen fordern.

Japaridse, der der Partei Neues Politisches Zentrum (Girchi) vorsteht, wurde am 22. Mai festgenommen, nachdem er sich geweigert hatte, vor einer parlamentarischen Kommission zu erscheinen, die angebliche Verfehlungen der Regierung des ehemaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili untersucht.

Oppositionspolitiker haben sich geweigert, an den Anhörungen der Kommission teilzunehmen, da sie der Meinung sind, dass diese von der Regierungspartei Georgischer Traum politisch motiviert sind, um der Opposition, insbesondere Saakaschwilis Partei Vereinigte Nationale Bewegung, zu schaden.

Melia, Mitglied der Ahali-Partei und ehemaliger Vorsitzender von Saakaschwilis Partei, wurde am Vorabend einer geplanten Gerichtsanhörung festgenommen, weil er nicht aussagen wollte.

Japaridse und sieben weitere Oppositionspolitiker, die der Kommission ferngeblieben sind, werden in den kommenden Tagen vor Gericht erscheinen.

Sollten sie für schuldig befunden werden, einer parlamentarischen Untersuchungskommission nicht Folge geleistet zu haben, droht ihnen eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr.

Unterdessen versammeln sich weiterhin Demonstranten in der Hauptstadt Tiflis und fordern Neuwahlen und die Freilassung von Dissidenten.

Die nächtlichen Proteste begannen bereits am 28. November, als Premierminister Irakli Kobakhidse den EU-Integrationsprozess des Landes stoppte.

Seit den letzten Parlamentswahlen im Oktober, die von Georgian Dream gewonnen wurden, ist es in Georgien zu weit verbreiteten politischen Unruhen gekommen.

Menschen demonstrieren für die Freilassung politischer Gefangener und fordern Neuwahlen in Tiflis, 31. März 2025 AP Photo

Demonstranten und die Opposition des Landes erklärten das Ergebnis für unrechtmäßig, da sie von Russland unterstützte Wahlmanipulationen vermuteten, was zu wochenlangen Protesten im ganzen Land führte.

Damals schworen die Oppositionsführer, die Parlamentssitzungen so lange zu boykottieren, bis eine neue Parlamentswahl unter internationaler Aufsicht abgehalten und die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung untersucht worden seien.

Die Regierungspartei Georgischer Traum wurde auf breiter Front von europäischen Staats- und Regierungschefs und internationalen Menschenrechtsgruppen wegen ihres rüden Umgangs mit Demonstranten und eines Rückschritts von der Demokratie verurteilt.