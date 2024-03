Der Schweifstern ist zwar nicht mit bloßem Auge sichtbar, kann aber laut Experten mit einem guten Fernglas oder Teleskop betrachtet werden.

Bald kann man einen der hellsten bekannten periodischen Kometen zum ersten Mal seit 71 Jahren sehen.

Der Komet 12P/Pons-Brooks nähert sich nach Angaben von Experten derzeit der Erde. Für die meisten von uns wird es das einzige Mal in unserem Leben sein, dass wir ihn zu sehen bekommen.

Astrophysikern zufolge wird der Komet voraussichtlich am 21. April seinen sonnennächsten Punkt erreichen und der Erde am 2. Juni am nächsten sein.

Das Virtual Telescope Project, ein Online-Dienst des Bellatrix Astronomical Observatory in Italien, hat Bilder des Kometen veröffentlicht, die in der toskanischen Stadt Manciano aufgenommen wurden. Dort gibt es eines der dunkelsten Himmelsgebiete der italienischen Halbinsel.

"Gerade jetzt überquert ein sehr schöner Komet den Nachthimmel. Es handelt sich um den Kometen 12P/Pons-Brooks", sagt Gianluca Masi, der Direktor des Virtual Telescope Project.

_"Dieser Komet ist ein sogenannter periodischer Komet. Das bedeutet, dass er sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne bewegt, die ihn in regelmäßigen Abständen in das innere Sonnensystem bringt, um den König hier, die Sonne, zu besuchen. Das ist der Komet. Jede Periode, in diesem Fall alle 71 Jahre, kehrt er zu seinem Perihel (der sonnennächste Punkt) _zurück", fügte Masi hinzu.

Wie können wir ihn sehen?

Der Komet wird zwar nicht mit bloßem Auge zu sehen sein, doch Experten zufolge kann er bei klarem, dunklem Himmel und günstigen Wetterbedingungen auf der Nordhalbkugel bis Ende des Monats mit einem guten Fernglas oder einem Teleskop beobachtet werden.

Je mehr er sich seinem Perihel nähert - dem sonnennächsten Punkt seiner Bahn -, desto mehr verschwindet er aus dem Blickfeld.

Im Juni werden ihn nur noch die Menschen auf der Südhalbkugel sehen können.

Die nächste Gelegenheit, 12P/Pons-Brooks zu sehen, wird sich im Sommer 2095 bieten.

Der Komet 12P/Pons-Brooks hat regelmäßig große Helligkeitszunahmen gezeigt. Dieses Phänomen, das oft als Ausbrüche bezeichnet wird, begeistert laut Masi die Himmelsgucker besonders.

Mit einer Umlaufzeit von etwa 71 Jahren ist er einer der hellsten bekannten periodischen Kometen.

Masi sagt, dass der Komet Hale-Bopp, einer der hellsten Kometen in der Geschichte, der an der Erde vorbeiflog, der bemerkenswerteste war, den das Virtual Telescope Project aufgenommen hat.

Als er im April 1997 sein Perihel passierte, dominierte der Komet den Abendhimmel und war rekordverdächtige 18 Monate lang mit bloßem Auge sichtbar.

"Dieser Komet im Jahr 1997 [Hale-Bopp] war für mich ehrlich gesagt die Königin der Kometen. Während andere Kometen - viel hellere Kometen - in jüngerer Zeit sichtbar waren, war der Komet Hale-Bopp dennoch ein Gewinner, weil er monatelang mit bloßem Auge sichtbar war", fügte Masi hinzu.