Introvertierte empfehlen die besten Orte für Solo-Reisen

Sie sind kein Menschenfreund? Das sind die besten Reiseziele für Raum, Stille und Einsamkeit.

Lieben Sie es, sich in der Anonymität einer unbekannten Stadt zu verlieren? Klingt ein einsamer Rückzugsort in den Bergen wie das Paradies? Essen Sie gerne allein?

Alleinreisen sind auf dem Vormarsch, denn Einzelgänger suchen Freiheit, Flexibilität, Selbstentdeckung und eine Flucht aus der Routine.

Aber nicht überall wird das begrüßt - **Barcelonas**Restaurants machten kürzlich Schlagzeilen, weil sie einsame Gäste zugunsten von Touristengruppen abgewiesen.

Welche Ziele sind also geeignet, wenn Sie eher ein einsamer Reisender sind?

Hier sind die besten Orte für introvertierte Reisende, laut den Nutzern des Reddit-Subreddits r/travel.

Finnland: "Die introvertierteste Nation der Welt"

Finnland ist mit seinen vielen Seen, Wäldern und schneebedeckten Gipfeln ein Paradies für Naturliebhaber. Einem Reddit-Nutzer zufolge ist es auch "das introvertierteste Land der Welt".

"Meiner Erfahrung nach sind die Finnen eigentlich nette, gastfreundliche Menschen, aber sie lassen einen in Ruhe, wenn man sich nicht mit ihnen beschäftigt", sagt er.

"Die Menschen dort mögen ihren persönlichen Freiraum", sagt ein anderer Nutzer. "Und sie werden wahrscheinlich nicht mit dir reden, es sei denn, sie sind betrunken."

Mitglieder des Subreddits sagen, dass Helsinki, die Hauptstadt des Landes, "sicher, fußläufig und ruhig" ist.

Wenn Sie zu den Alleinreisenden gehören, die die Abgeschiedenheit des Waldes suchen, dann sind Sie mit den Wander-, Kanu- und Angelmöglichkeiten, die Finnland zu bieten hat, in Ihrem Element.

Eine Wanderung um die Seen bedeutet, meist allein in der Wildnis zu sein.

Island: Ein Solo-Roadtrip durch das Land von Feuer und Eis

Beeindruckende Nordlichter in Island. Canva

Atemberaubende Landschaften, Sicherheit und freundliche Einheimische sind einige der Hauptgründe, warum Introvertierte Island für einen Solo-Ausflug empfehlen.

"Mieten Sie ein Wohnmobil und reisen Sie durch die Landschaft", schlägt ein Reddit-Nutzer vor.

"Anfang September ist meine Lieblingszeit, weil man dann sowohl Papageientaucher als auch Nordlichter sehen kann," sagt ein anderer Nutzer.

Ein anderer Kommentar auf dem Subreddit empfiehlt, mit Icelandair zu fliegen und das "Stopover-Programm" zu nutzen. Die Fluggesellschaft ermöglicht es Ihnen, auf allen transatlantischen Strecken einen ein- bis siebentägigen Zwischenstopp in Island ohne Aufpreis einzuschieben - ein erstklassiger Spartipp für Alleinreisende, die oft mit überhöhten Kosten konfrontiert sind.

Alleinreisende auf Reddit berichten, dass es viele Tagestouren von Reykjavik aus gibt, die eine gute Möglichkeit sind, Geld zu sparen, wenn man allein reist.

Schottland: Für schlichte und stille Schönheit

Go off-grid in Scotland. Canva

Mit seinen geschichtsträchtigen Städten, abgelegenen Inseln und zerklüfteten Highlands ist Schottland der ideale Ort, um allein zu reisen.

"Die Highlands sind leer und wunderschön, ein perfekter Ort für einen kontemplativen Urlaub", schreibt ein Reddit-Nutzer. "Reisen Sie um die 'Äußeren Hebriden', sie sind wunderschön und sehr abgelegen", empfiehlt ein anderer.

Abgelegene Wanderungen abseits der besiedelten Zentren sind ein großes Thema bei introvertierten Alleinreisenden auf Reddit. Ein Kommentar empfiehlt die Gegend um Assynt als "besonders schön" mit "vielen Wanderungen". In den Highlands werden Sie wahrscheinlich auch nicht mit vielen Menschen sprechen müssen.

Manche Leute werden vielleicht von Schottlands regnerischem Ruf abgeschreckt. Die Vorzüge des Wetters erklärt ein Nutzer so: "Tolles Wetter zum Lesen und Schlafen, aber auch belebend, wenn man sich draußen aufhält."

Die Schweiz: Atemberaubende Landschaft in Stille bestaunen

Escape to the mountains in Switzerland. Canva

Mit versteckten alpinen Rückzugsorten und malerischen Zugfahrten ist die Schweiz der perfekte Ort, um abzuschalten.

"Niemand wird dich anquatschen. Keine großen Partys oder Lärm. Das schönste Land der Welt", behauptet ein Reddit-Nutzer. "Man kann einfach mit dem Zug durch die Schweiz fahren und nichts anderes tun, als sich die atemberaubende Landschaft in Ruhe anzuschauen und damit bestens unterhalten zu sein."

Wenn Sie die Schweiz lieber zu Fuß erkunden möchten, sollten Sie die "Via Alpina" erwandern. "Ich bin in 19 Tagen quer durchs Land gewandert", sagt ein r/Travel-Mitglied. "Man ist jede Nacht in einem anderen Ort. Man beginnt in Sargans und endet in Montreux."

Weitere Empfehlungen für Introvertierte sind das Bergdorf 'Grindelwald' - wo man im Sommer wandern und im Winter Ski fahren kann -, eine Fahrt mit der Gondel auf den 'Pilatus' und eine Wanderung auf dem 170 km langen 'Tour du Mont Blanc'-Weg.

Japan: Solo-Dinner - Essen auf höchstem Niveau

Dine alone in comfort in Japan. Canva

Wagen Sie sich außerhalb Europas und Sie werden mit Innovationen belohnt, von denen europäische Introvertierte nur träumen können.

"Die berühmte Ramen-Kette 'Ichiran Ramen' in Tokio, Japan, ist ein Paradies für Introvertierte", empfiehlt ein Reddit-Nutzer. "Es ist so gestaltet, dass man nie mit jemandem interagieren muss".

Nachdem man seine Mahlzeit an einem Ticketautomaten ausgewählt hat, begibt man sich in eine Ein-Personen-Kabine - "ähnlich wie eine Wahlkabine" -, wo das Gericht durch eine kleine Service-Durchreiche serviert wird.

Der japanische Respekt vor dem Alleinsein beschränkt sich nicht auf das Essen. "Die Leute lassen einen in Ruhe", so ein Kommentar. "Tokio ist sehr sicher, es gibt viel zu tun, und die Leute kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten", stimmt ein anderer zu.

Japan "bekommt auch Bestnoten für die Sicherheit", so Redditors, die sagen, es sei "das freundlichste Land für Introvertierte, in dem ich je war".

Das ausgedehnte und pünktliche öffentliche Verkehrssystem des Landes ist ebenfalls ein Anziehungspunkt für Alleinreisende.

"Bleib ein paar Tage in Tokio und nimm dann den Shinkansen [Hochgeschwindigkeitszug] nach Kyushu [Japans drittgrößte Insel], um das schöne Landleben zu genießen", lautet eine Empfehlung.

Südkorea: Street Food und und Karaoke im Alleingang

Visit temples and palaces in Seoul, South Korea. Canva

Ein weiteres ostasiatisches Land, das für introvertierte Reisende sehr zu empfehlen ist, ist Südkorea.

"Die Menschen dort neigen dazu, unter sich zu bleiben, und [Seoul] ist wirklich einfach mit der U-Bahn zu erkunden", so die Mitglieder von r/Travel.

Die Hauptstadt sei extrem sicher, "selbst wenn man betrunken ist und um 3 Uhr morgens mitten auf der Straße ohnmächtig wird". Es gibt auch "viele Dinge, die man allein machen kann, und an den meisten Orten wird Englisch gesprochen oder geschrieben".

Wenn du die endlosen Tempel und historischen Paläste der Stadt erkundet, dich mit leckerem Street Food vollgestopft und "Solo-Karaoke in einem Zimmer für dich allein" ausprobiert hast, solltest du dich auf den 'Berg Dobongsan' begeben, um dort zu wandern - Südkoreas Nationalsportart.