In London haben Unterstützer von Wikileaks-Gründer Julian Assange einen Karnevalsumzug organisiert. Sie marschierten als Gefangene verkleidet, als Symbol für Gerechtigkeit oder als Richter mit Clownsnasen durch die Straßen Londons. Der WikiLeaks-Gründer ist seit 2019 in Großbritannien inhaftiert, wo er auf die Anhörung in seiner Berufung gegen den Auslieferungsentscheid der britischen Regierung wartet.

Die USA wollen seine Auslieferung erreichen. Sie werfen ihm Spionage vor. Bei einer Verurteilung drohen Assange viele Jahre Haft.

Die USA werfen Assange vor, mithilfe der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, veröffentlicht und damit das Leben von Informanten in Gefahr gebracht zu haben. Unterstützer sehen in ihm dagegen einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte.