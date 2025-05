Video. Für den guten Zweck: Tausende Weihnachtsmänner in Tokio

"Der Weihnachtsmann kommt aus westlichen Ländern, aber das Konzept hat sich hier in Japan sehr gut durchgesetzt, weil es darum geht, eine schöne Zeit des Jahres mit der Familie und Freunden zu feiern und den Menschen zu helfen, großzügig zu sein und so weiter. Ich glaube, die Japaner sind sehr offen für viele Ideen, und sie haben das Konzept des 'Weihnachtsmannes' auf jeden Fall angenommen, denn der Weihnachtsmann ist jemand, der an Weihnachten hilft und etwas schenkt", erklärt Matthew Bellman, offizieller Botschafter der Santa Parade Tokio.

Am vergangenen Sonntag nahmen Tausende Menschen in Weihnachtsmannkostümen an der Wohltätigkeitsveranstaltung in Tokio teil. Unter blauem Himmel zogen die Menschen ihre rot-weißen Kostüme an und liefen etwa 2,5 Kilometer vom Yoyogi Park und zurück.

Die Veranstaltung dient dazu, Geld zur Unterstützung kranker Kinder zu sammeln. Die "Santa Parade Tokio" wurde 2018 ins Leben gerufen, um Geschenke an rund 1.000 Kinder in fünf verschiedenen Krankenhäusern in Japan zu verteilen. Ein Teil des Geldes wird nach Angaben des Veranstalters auch für Kinder in Übersee verwendet.