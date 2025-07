Video. China: Nach dem Jahr des Drachen folgt 2025 das Jahr der Schlange

In der chinesischen Kultur steht die Schlange im Gegensatz zur christlichen Welt nicht für "das Böse". Die Schlange steht in China für Weisheit, Wissen, Intelligenz, Intuition und Kreativität. Schlangen werden auch mit Glück, Wohlstand, Fruchtbarkeit und Langlebigkeit in Verbindung gebracht. In einigen Legenden gelten Schlangen als göttliche Boten und Wächter heiliger Orte.

In der Mythologie stehen sie für Transformation und Wiedergeburt. Schlangen, die sich bekanntlich häuten, stehen für das Lösen von alten Wegen und Gewohnheiten. Die Chinesen glauben, dass 2025 ein Jahr ist, um aus der Vergangenheit zu lernen und sich mit Weisheit, Bewusstsein, Transformation und Mitgefühl vorwärts zu bewegen.

Das Mondneujahr 2025, auch bekannt als Frühlingsfest, beginnt in China offiziell am Mittwoch, 29. Januar, und markiert den Beginn des Jahres der Schlange.