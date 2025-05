In Peking versammelten sich Tausende von Menschen im Lamatempel, um Räucherstäbchen anzuzünden und für Glück zu beten.

Das Mondneujahr, das in China als Frühlingsfest, in Vietnam als Tet und in Korea als Seollal bekannt ist, wird von Gemeinden auf der ganzen Welt ausgiebig gefeiert.

Dieses Jahr steht im Zeichen der Schlange, die auf das Jahr des Drachen folgt.