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Video. Pinguin-Nistsaison beginnt im Aquarium von Chicago

Zuletzt aktualisiert:

Felsen- und Magellanpinguine haben ihre jährliche Brutzeit im Shedd Aquarium in Chicago begonnen und zeigen ihre Balzrituale.

Jedes Frühjahr stellen die Aquariumsmitarbeiter den Vögeln Steine, Lavendelstängel und Schläuche zur Verfügung - Materialien, die denen in ihren südamerikanischen Heimatgebieten ähneln.

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Um saisonale Veränderungen weiter zu simulieren, passt das Aquarium den Lichtzyklus im Pinguinlebensraum an und fördert so natürliche Verhaltensweisen.

Männchen übernehmen oft die Führung beim Nestbau, um potenzielle Partner zu umwerben oder bestehende Paarbindungen zu stärken, obwohl die Nistaufgaben manchmal mit den Weibchen geteilt werden.

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