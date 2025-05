Video. Gaza: Verzweiflung nach israelischem Angriff auf Krankenhaus

Israelischen Angaben zufolge war das Europäische Krankenhaus in Chan Junis das zweite Krankenhaus, das an diesem Tag in der Stadt angegriffen wurde.

AP-Journalisten berichteten, dass die Leichen von sechs Menschen, die bei dem Angriff getötet wurden, ins Nasser-Krankenhaus gebracht wurden.

Zuvor hatte Israel auch das Nasser-Krankenhaus angegriffen und behauptet, ohne konkrete Beweise zu liefern, dass Kämpfer von dort aus operierten. Zwei Menschen wurden dabei getötet, darunter ein Journalist, der bereits bei einem früheren Angriff ins Visier genommen worden war.