Video. Humanoide Roboter bereiten sich auf Boxdebüt in Hangzhou vor

Die Veranstaltung ist Teil einer Serie von Roboter-Herausforderungen, die von der China Media Group und anderen Institutionen mitorganisiert wird. In einer kürzlich stattgefundenen Sitzung traten zwei Roboter des Hangzhou-Startups Unitree Robotics im Ring gegeneinander an. Sie zeigten dabei beeindruckende Bewegungen wie Drehkicks in der Luft und schnelle Erholungen nach Stürzen. Ingenieure berichten, dass die Roboter systematisch aufgerüstet wurden. Die verbesserten Algorithmen und die erhöhte Widerstandsfähigkeit ermöglichen es ihnen, schweren Schlägen standzuhalten. Die Boxroboter wurden mit einer umfangreichen Datenbank von Kampftechniken trainiert. Diese wurden Bild für Bild verfeinert.