Video. Protest in Venedig fordert Freilassung von Helfer in Venezuela

Rund fünfzig Boote fuhren am Sonntag über den Canal Grande in Venedig, um die Freilassung von Alberto Trentini zu fordern, einem 45-jährigen italienischen Helfer, der seit November 2024 in Venezuela festgehalten wird. Trentini, der für die NGO Humanity & Inclusion arbeitet, wurde an einem Kontrollpunkt festgenommen, als er von Caracas nach Guasdalito reiste. Seitdem wird er ohne offizielle Anklage festgehalten, und seine Familie hatte keinen direkten Kontakt zu ihm. Die italienische Regierung, einschließlich Außenminister Antonio Tajani, hat Venezuelas Geschäftsträger einbestellt, um gegen die mangelnde Information über Trentinis Inhaftierung zu protestieren. Auch das Europäische Parlament hat seine Besorgnis über die willkürliche Inhaftierung geäußert. Jüngsten Berichten zufolge ist Trentini bei guter Gesundheit, aber seine Familie bleibt wegen des anhaltenden Kommunikationsabbruchs besorgt.