Video. D-Day-Veteranen kehren 81 Jahre später nach Normandie zurück

Jetzt größtenteils Hundertjährige, sind sie mit einer Botschaft gekommen, für die sie einst alles riskierten: Freiheit muss in Erinnerung bleiben und verteidigt werden. Unter ihnen ist der 101-jährige Wally King, der den Gefallenen auf dem amerikanischen Friedhof in der Normandie mit Blick auf den Omaha Beach Tribut zollt. Weniger als zwei Dutzend Veteranen haben in diesem Jahr die Reise unternommen, umarmt von Menschenmengen, die ihnen mit Rufen von 'Merci!' danken. Da die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs verschwinden, fällt die Verantwortung auf die nächsten Generationen, die ihnen die Freiheit schulden.