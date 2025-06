Video. Pangolin des Brookfield Zoos im Fokus neuer Tierdokumentation

Obwohl die Art vielen unbekannt bleibt, hat der Brookfield Zoo Chicago seit fast einem Jahrzehnt still und leise Schutz- und Forschungsbemühungen geleitet. Der Zoo ist derzeit die einzige Einrichtung in den USA, in der die Öffentlichkeit ein Pangolin aus nächster Nähe sehen kann.

Diese schüchternen, nachtaktiven Kreaturen, einzigartig als einzige Säugetiere mit Schuppen, sind im Habitat Africa des Zoos untergebracht.

Pangoline sind von der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur (IUCN) als gefährdet eingestuft.