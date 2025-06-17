Video. Russischer Angriff auf Odesa: Ein Toter und 17 Verletzte

Der Gouverneur von Odesa, Oleh Kiper, sagte, dass der Angriff Wohngebäude im historischen Zentrum der Stadt beschädigt und sowohl eine Kindertagesstätte als auch ein inklusives Bildungszentrum getroffen habe. Unter den Verletzten seien eine schwangere Frau und ein 17-jähriges Mädchen.
Der Angriff folgte auf eine tödliche Nacht in Kyjiw, bei der mindestens 14 Menschen getötet und fast 100 verletzt wurden, als Raketen und Drohnen die Hauptstadt trafen.
Russland hat seine Luftangriffe in den letzten Wochen verstärkt, nachdem eine ukrainische Operation russische Luftwaffenstützpunkte ins Visier genommen hatte.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Friedensgespräche kaum Fortschritte gemacht hätten, abgesehen von einem geplanten Gefangenenaustausch.