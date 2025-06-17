Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
FOTO - Nachwirkungen russischer Drohnenangriffe auf die südliche Hafenstadt Odesa
No Comment

Video. Russischer Angriff auf Odesa: Ein Toter und 17 Verletzte

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Ein russischer Raketenangriff auf die südukrainische Stadt Odessa hat am Dienstagmorgen eine Person getötet und mindestens 17 weitere verletzt, berichten lokale Behörden.

Der Gouverneur von Odesa, Oleh Kiper, sagte, dass der Angriff Wohngebäude im historischen Zentrum der Stadt beschädigt und sowohl eine Kindertagesstätte als auch ein inklusives Bildungszentrum getroffen habe. Unter den Verletzten seien eine schwangere Frau und ein 17-jähriges Mädchen.

Der Angriff folgte auf eine tödliche Nacht in Kyjiw, bei der mindestens 14 Menschen getötet und fast 100 verletzt wurden, als Raketen und Drohnen die Hauptstadt trafen.

Russland hat seine Luftangriffe in den letzten Wochen verstärkt, nachdem eine ukrainische Operation russische Luftwaffenstützpunkte ins Visier genommen hatte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Friedensgespräche kaum Fortschritte gemacht hätten, abgesehen von einem geplanten Gefangenenaustausch.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG