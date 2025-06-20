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Das beschädigte Hauptquartier des staatlichen iranischen Fernsehsenders Islamic Republic of Iran Broadcasting in Teheran, Iran, am Donnerstag, den 19. Juni 2025.
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Video. Neue Aufnahmen zeigen Folgen des israelischen Angriffs auf iranisches Staatsfernsehen

Zuletzt aktualisiert:

Neue Aufnahmen, die von TRT Haber ausgestrahlt wurden, zeigen die Trümmer im Hauptquartier des iranischen Staatsfernsehens, nachdem es während einer Live-Übertragung am 16. Juni von israelischen Raketen getroffen wurde.

Der Angriff auf das Gebäude des Rundfunks der Islamischen Republik Iran im Zentrum von Teheran hat mindestens drei Menschen getötet und das Medienzentrum in Schutt und Asche gelegt. Büros wurden verbrannt und Teile der Struktur sind eingestürzt.

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Der Iran hat den Angriff als „Kriegsverbrechen“ verurteilt und Israel beschuldigt, zivile Infrastruktur ins Visier genommen zu haben.

Israel behauptete, der Angriff habe das „Kommunikationszentrum des iranischen Regimes“ zum Ziel gehabt. Dies sei Teil der anhaltenden grenzüberschreitenden Angriffe, die seit dem 13. Juni eskaliert sind und Hunderte Tote auf beiden Seiten gefordert haben.

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