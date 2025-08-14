Video. Waldbrände wüten: Einsatzkräfte kämpfen in Nord- und Zentralportugal

In Aguiar da Beira flogen Löschflugzeuge über die Köpfe hinweg, während die Bodenmannschaften unter schwierigen Bedingungen arbeiteten.
In Arganil im Bezirk Coimbra wurden 890 Feuerwehrleute eingesetzt, nachdem die Flammen auf benachbarte Gemeinden übergriffen, Evakuierungen erzwangen und das historische Dorf Piódão umschlossen.
Weiter nördlich in Trancoso kämpften Hunderte von Feuerwehrleuten gegen starke Winde und gebirgiges Gelände, das die Eindämmungsmaßnahmen behinderte.
Die Behörden bleiben bis Freitag in höchster Alarmbereitschaft und verweisen auf das extreme Waldbrandrisiko, das durch hohe Temperaturen, trockene Bedingungen und böige Winde verursacht wird.