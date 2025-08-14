Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Dieses Satellitenbild, bereitgestellt von Maxar Technologies, zeigt eine aktive Feuerlinie eines Waldbrandes in Trancoso, Portugal, am Dienstag, dem 12. August 2025.
No Comment

Video. Waldbrände wüten: Einsatzkräfte kämpfen in Nord- und Zentralportugal

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Tausende Feuerwehrleute in Portugal kämpften am Donnerstag gegen mehrere Waldbrände, die nach wochenlanger intensiver Hitze in Südeuropa die nördlichen und zentralen Regionen bedrohten.

In Aguiar da Beira flogen Löschflugzeuge über die Köpfe hinweg, während die Bodenmannschaften unter schwierigen Bedingungen arbeiteten.

In Arganil im Bezirk Coimbra wurden 890 Feuerwehrleute eingesetzt, nachdem die Flammen auf benachbarte Gemeinden übergriffen, Evakuierungen erzwangen und das historische Dorf Piódão umschlossen.

Weiter nördlich in Trancoso kämpften Hunderte von Feuerwehrleuten gegen starke Winde und gebirgiges Gelände, das die Eindämmungsmaßnahmen behinderte.

Die Behörden bleiben bis Freitag in höchster Alarmbereitschaft und verweisen auf das extreme Waldbrandrisiko, das durch hohe Temperaturen, trockene Bedingungen und böige Winde verursacht wird.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG