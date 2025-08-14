Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Ein Mann versucht, am Mittwoch, den 13. August 2025, ein Waldbrand in Larouco im Nordwesten Spaniens zu löschen.
No Comment

Video. Waldbrände vernichten Tausende Hektar in Spanien

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Mehr als 9.000 Hektar wurden bei Waldbränden in der Provinz Ourense in Galicien verbrannt. Einwohner wurden evakuiert, da die Flammen sich den Häusern nähern.

In der Stadt San Ciprián de Viñas mussten die Menschen unter einer vom Regionalregierung ausgerufenen Notfallstufe 2 am Dienstag ihre Häuser verlassen.

Seit Anfang August wurden landesweit mehr als 10.000 Menschen evakuiert. Drei Todesfälle wurden gemeldet, darunter ein freiwilliger Feuerwehrmann nördlich von Madrid.

Feuerwehrkräfte kämpfen auch in Asturien gegen Brände, besonders in den frühen Stunden in Cangas de Narcea.

Die Behörden warnen, dass die heißen und trockenen Bedingungen anhalten werden, obwohl ruhigere Winde die Löscharbeiten unterstützen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG