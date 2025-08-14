Video. Waldbrände vernichten Tausende Hektar in Spanien

In der Stadt San Ciprián de Viñas mussten die Menschen unter einer vom Regionalregierung ausgerufenen Notfallstufe 2 am Dienstag ihre Häuser verlassen.
Seit Anfang August wurden landesweit mehr als 10.000 Menschen evakuiert. Drei Todesfälle wurden gemeldet, darunter ein freiwilliger Feuerwehrmann nördlich von Madrid.
Feuerwehrkräfte kämpfen auch in Asturien gegen Brände, besonders in den frühen Stunden in Cangas de Narcea.
Die Behörden warnen, dass die heißen und trockenen Bedingungen anhalten werden, obwohl ruhigere Winde die Löscharbeiten unterstützen.