Schäden nach einem Straßeneinsturz in der Nähe des Vajira-Krankenhauses in Bangkok.
No Comment

Video. Ein Straßeneinbruch in Bangkok während Bauarbeiten

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Ein Straßenabschnitt in Bangkok brach am Mittwoch ein und verursachte ein großes Loch. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen, beschädigte die Infrastruktur und zwang die Anwohner zur Evakuierung, teilten die Behörden mit.

Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, berichtete, dass drei Fahrzeuge beschädigt wurden, aber keine Verletzten zu beklagen sind. Er sagte, der Einsturz stehe wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Bau einer U-Bahn-Station.

Der Vorfall zog Strommasten zu Boden, beschädigte Wasserleitungen und riss eine vierspurige Straße vor einer Polizeistation auf. Dies führte zu Strom- und Wasserausfällen.

Videos zeigten Autos, die zurücksetzten, als die Straße nachgab. Ein nahegelegenes Krankenhaus schloss seine ambulanten Dienste für zwei Tage. Die Behörden ordneten Evakuierungen mehrerer Gebäude an und warnten, dass starke Regenfälle während der Monsunzeit den Schaden verschlimmern könnten.

