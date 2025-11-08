Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Neueste Meldungen
Auf diesem Videostandbild reiten Schiffshalter auf einem Buckelwal vor der Südostküste Queenslands.
No Comment

Video. Seltene Aufnahmen: Schiffshalter surfen auf Buckelwalen vor Australien

Zuletzt aktualisiert:

Seltene Aufnahmen zeigen Schiffshalter, die weit vor Australiens Küste auf Walen surfen. Ein wilder Ritt durchs offene Meer. Selten gefilmt.

Vor der Ostküste Australiens haben Wissenschaftler atemberaubende Aufnahmen gemacht. Schiffshalter, die perfekten Anhalter des Ozeans, klammern sich an Buckelwale, wenn diese aus dem Wasser schießen und wieder abtauchen.

Die sogenannten Saugfische tragen auf dem Kopf Haftplatten. Damit heften sie sich an die bis zu 40 Tonnen schweren Giganten. Sie fressen abgestorbene Haut und Seeläuse und lassen sich über Tausende von Kilometern mitnehmen.

Gefilmt hat die Szenen Dr. Olaf Meynecke von der Griffith University. Die Videos zeigen bis zu 50 Schiffshalter, die im perfekten Gleichtakt mitsurfen. Und die Wale schießen aus dem Wasser, offenbar um sie loszuwerden.

