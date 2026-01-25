Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Kletterer Alex Honnold aus den USA, links in der Bildmitte, klettert im Free Solo am Wolkenkratzer Taipei 101 in Taipeh, Taiwan. Sonntag, 25. Januar 2026.
No Comment

Video. US-Kletterer Alex Honnold erklimmt 101-stöckigen Wolkenkratzer ohne Sicherung

Zuletzt aktualisiert:

Der US-Kletterer Alex Honnold nahm sich am Sonntag Taiwans höchstes Gebäude vor. Er kletterte völlig ohne Seile und Sicherheitsausrüstung.

Der US-Kletterer Alex Honnold hat am Sonntag erfolgreich den Wolkenkratzer Taipei 101 ohne Seil und ohne Schutzausrüstung bestiegen.

WERBUNG
WERBUNG

Immer wieder musste er um große Zierelemente manövrieren und an deren Seiten emporklettern. Sie ragen aus dem Turm heraus. Honnold zog sich mit bloßen Händen hinauf.

Das Gebäude hat 101 Stockwerke. Am schwierigsten sind die 64 Etagen des Mittelabschnitts, die „Bambus-Boxen“, die dem Bau sein charakteristisches Aussehen geben.

Der Turm ist in acht Segmente gegliedert. Jedes Segment umfasst acht Stockwerke mit steilen Überhängen, danach folgen Balkone. Dort legte er kurze Pausen ein, ehe er weiter aufstieg.

Honnolds Free-Solo-Besteigung des ikonischen Bauwerks in der taiwanischen Hauptstadt Taipei wurde auf Netflix live übertragen, mit einer Verzögerung von zehn Sekunden.

Der Aufstieg war ursprünglich für Samstag geplant. Regen verzögerte ihn um 24 Stunden.

Der Versuch löste Begeisterung aus, aber auch Sorge. Viele diskutierten über die ethischen Fragen einer derart riskanten Aktion in einer Live-Übertragung.

Honnold ist nicht der erste Kletterer, der Taipei 101 erklommen hat. Aber er ist der erste, der es ohne Seil geschafft hat.

Der französische Kletterer Alain Robert bestieg das Gebäude am ersten Weihnachtsfeiertag 2004. Der Auftritt war Teil der feierlichen Eröffnung dessen, was damals das höchste Gebäude der Welt war.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG