Trump trifft Kim, aber auch eine Ratte in Euronews am Abend

Nachrichten aus der Welt und aus Europa - immer montags bis freitags in unserem moderierten Programm "Euronews am Abend" - an diesem Mittwoch mit Thomas Gahde.

>>> Trump trifft Kim in Hanoi

\>>> Cohen wettert gegen Trump

\>>>Macron empfängt Merkel in Paris - beim Thema Rüstung sind sie sich nicht einig

\>>>Eskalation zwischen Indien und Pakistan

und Ärger um die Rettung einer Ratte in Bensheim.

und Ärger um die Rettung einer Ratte in Bensheim.

