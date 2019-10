Euronews am Abend | 24.10.2019

Bei den 39 Toten, die am Mittwoch in einem LKW in England entdeckt wurden, handelt es sich neuen Erkenntnissen zufolge um Chinesen. Die Tragödie hat Großbritannien erschüttert.

Weitere Themen an diesem Donnerstag:

- Frankreichs Präsident schlägt nach Wahlklatsche neuen Kandidaten für EU-Kommission vor

- Gebeine Francos umgebettet

- FIFA einigt sich auf Reform der Klub-WM

- UND: Neuer Asterix-Band ist da.

