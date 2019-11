Broadway-Ensemble singt "Happy Birthday" für Tina Turner

Das Broadway-Ensemble des Tina-Turner-Musicals sang "Happy Birthday" für die Künstlerin, die am 26. Januar ihren 80. Geburtstag feierte. 1939 wurde sie in Nutbush im US-Staat Tennessee geboren. 2013 nahm sie die Schweizer Staatsbürgerschaft an. Das Broadway-Ensemble sang unter der Leitung von Adrienne Warren, die Tina Turner spielt.