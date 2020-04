Maske aus dem Automaten

no comment

Noch keine Schutzmaske? In Taiwan kann man sich schnell eine am Automaten ziehen. Auf diese Weise werden Apotheker entlastet und sie haben weniger Kundenkontakt. In dreiwöchiger Arbeit wurde die Maschine entwickelt und gefertigt. Amtlichen Angaben nach wurden mit den Automaten innerhalb von zwei Tagen rund 2500 Masken verkauft.