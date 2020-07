Heute stellen Kinderärzte des LMU Klinikum München zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und dem bayrischen Wissenschaftsminister die Langzeit-Studie "Covid Kids Bavaria" vor.

Darin soll einerseits untersucht werden, wie sich die Öffnung von Schulen und Kindertagesstätten auf das Infektionsgeschehen auswirkt - andererseits geht es um die Gesundheit der Kinder.

Im Prinzip sollen Schulen und Kitas nach den Sommerferien in Deutschland - wie in vielen anderen Ländern in Europa - wieder im Normalbetrieb geöffnet werden.

Eine Studie der Universitätskliniken Heidelberg, Ulm, Freiburg und Tübingen kam nach der Untersuchung von 2.500 Kindern im Alter zwischen einem und zehn Jahren zu dem vorläufigen Ergebnis, dass sich Kinder seltener mit SARS-CoV-2 infizieren als die Eltern.

In Deutschland hatte es auch eine Debatte um die Studie von Christian Drosten von der Charité in Berlin gegeben, die belegen soll, dass Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene.

Das hatten Vertreter des Bundesamtes für Gesundheit der Schweiz seit Monaten bezweifelt.

An der Untersuchung "Covid Kids Bavaria" beteiligt sind sechs Kinderkliniken medizinischer Universitäten in Bayern. Studienleiter sind Christoph Klein und Johannes Hübner vom Haunerschen Kinderspital am LMU Klinikum in München.

In mehreren europäischen Studien werden derzeit die schweren Fälle von dem "Kawasaki"-Syndrom ähnlichen Erkrankungen von Kindern untersucht.

Ebenfalls an der LMU wird bereits die "Prospektive COVID-19 Kohorte München" durchgeführt. Dabei weden im Raum München etwa 3.000 repräsentativ ausgewählte Haushalte in verschiedenen Zeitabständen untersucht. Diese soll testen, inwieweit Abstandhalten und andere Corona-Maßnahmen wirksam sind. Neben der Verbreitungsanalyse soll über Antikörpertests ermittelt werden, wie viele Personen sich mit dem Virus bereits infiziert haben, ohne jemals Symptome verspürt zu haben.