Von Gaza zur NASA

Meine Anfänge in den USA waren schwer, die Situation in Gaza verschlechterte sich, und ich musste wirklich hart arbeiten, 90 bis 100 Stunden die Woche, als Pizzalieferant in Restaurants. Ich musste mein Studium bezahlen und meine Abschlüsse in Elektrotechnik machen. Dann habe ich meine Karriere auf elektrische Fahrzeuge und dann auf elektrische Flugzeuge konzentriert, und so kam ich zu Mars-Hubschrauber Projekt.