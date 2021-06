Virtuelle Van-Gogh-Ausstellung in Dubai

no comment

Shopping- und Kunstliebhaber können in einem Einkaufszentrum in Dubai in Van-Gogh-Meisterwerke eintauchen, die auf Wände und Böden projiziert werden.

Die Installation der französischen Firma Culturespaces will Kunst für alle zugänglich machen und läuft bis Mitte nächsten Jahres.

Die Ausstellung ist nach dem Vorbild des "Atelier des Lumieres" in Paris gestaltet, wo klassische Werke von weltbekannten Künstlern zu visuellen 360 Grad-Werken untermalt von Audioklängen werden.

Culturespaces hat nach dem großen Erfolg des Pariser Museums eine Reihe von digitalen Kunstausstellungen auf der ganzen Welt eröffnet, unter anderem in Frankreich und Südkorea und den USA.