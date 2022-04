no comment

Sie haben mitten im Krieg und in der Zerstörung der Stadt Charkiw ihre Hochzeit gefeiert. Auch am Tag der Heirat dauerten die Angriffe durch Russlands Truppen an, das Paar hat sich dennoch getraut - und die Bilder der Hochzeit gehen um die Welt.

Die Krankenschwester Nastya Gracheva und der Arzt Anton Sokolov sind in einer unterirdischen U-Bahn-Station getraut worden. Inzwischen arbeiten die beiden als Freiwillige und organisieren Medikamente und kostenlose medizinische Versorgung für Bedürfite.

Nach ihrer Trauung am Sonntag haben sie sich inmitten der Trümmer eines Einkaufs- und Bürokomplexes in der zweitgrößten Stadt der Ukraine fotografieren und filmen lassen.

Der Gouverneur der Region Charkiw teilte am Sonntag mit, dass russische Artillerie und Panzer in den vergangenen 24 Stunden mehr als 20 Angriffe auf die Stadt und ihr Umland im Nordosten des Landes verübt haben.

In einer Stadt südöstlich der Stadt sagte Oleh Synyehubov, dass russische Truppen einen Buskonvoi beschossen hätten, der versuchte, Patienten aus einem Krankenhaus zu evakuieren, das am Vortag durch Beschuss schwer beschädigt worden war.