Der Kampf gegen die Autokratie ist heute die größte Herausforderung für Europa. Wir müssen die Werte verteidigen, für die Europa steht.

Der Weg, den Europa in einem Dreivierteljahrhundert zurückgelegt hat, spiegelt eine Vision wider, die einer seiner Gründerväter, Robert Schuman, formuliert hat: „Europa entsteht nicht auf einmal oder nach einem einzigen Plan. Es wird durch konkrete Errungenschaften aufgebaut ...“.

Im Einklang mit Schumans Weitsicht hat sich Europa Schritt für Schritt weiterentwickelt, wobei jede Errungenschaft das Leben seiner Bevölkerung grundlegend verbessert hat.

Dieses sich entwickelnde Europa geht über geografische Definitionen hinaus und verkörpert eine Gemeinschaft, die den Menschenrechten, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet ist. Diese Werte, für die der Europarat – die führende Organisation für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf unserem Kontinent – eintritt, sind genau das, wofür viele Belarussinnen und Belarussen heute mutig kämpfen.

Für die Menschen in Belarus führt der Weg nach Europa über Straßburg. Der Europarat ist der Schlüssel für die demokratische Zukunft ihres Landes.

Obwohl Belarus nie ein Mitgliedsstaat war, hinderte das den Europarat nicht daran, sich dafür einzusetzen, das Land näher an die europäischen Werte heranzuführen. Die offiziellen Kontakte und die Zusammenarbeit wurden jedoch mit dem Beginn der groß angelegten russischen Aggression gegen die Ukraine abrupt beendet. Im Jahr 2022 richtete der Europarat stattdessen eine Kontaktgruppe mit den demokratischen Kräften und der Zivilgesellschaft von Belarus ein – eine bahnbrechende Initiative, die heute als Modell für andere Organisationen dient und nach dem Abbruch jeglicher Kontakte mit dem Minsker Regime konzipiert wurde. Noch nie zuvor hatte der Europarat auf diese Weise mit den demokratischen Kräften eines Landes zusammengearbeitet, ohne dass es Beziehungen zu dessen offizieller Regierung gab.

Dieser mutige Schritt unterstreicht den außergewöhnlichen Charakter unserer Zeit und die entscheidende Rolle, die bei der Unterstützung der demokratischen Bestrebungen von Belarus erforderlich ist.

Für das tapfere belarussische Volk, das sich den Herausforderungen der Unterdrückung und des Kampfes für eine demokratische Gesellschaft stellt, kann die Bedeutung der Rolle und des Ziels des Europarates nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Erfahrung der Organisation bei der Unterstützung und Überwachung des demokratischen Übergangs in den europäischen Ländern bietet einen Rahmen, dem Belarus folgen kann.

Darüber hinaus gibt diese Dialogplattform den Belarussinnen und Belarussen eine Stimme in einer größeren europäischen Diskussion über Demokratie und Menschenrechte. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Menschen, die aufgrund der Handlungen des derzeitigen Regimes lange Zeit isoliert waren.

Wir wollen, dass die vom Lukaschenko-Regime errichteten Hindernisse für die Demokratie beseitigt werden. Dazu gehört die Unterstützung der Zivilgesellschaft und der unabhängigen Medien, einschließlich der Journalistinnen und Journalisten im Exil, die Hilfe für politische Häftlinge und ihre Angehörigen sowie die Bereitstellung von Fachwissen bei der Reform des rechtlichen und politischen Systems. Die Plattform des Europarates für die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten beobachtet mithilfe ihrer Partnerorganisationen weiterhin die Lage in Belarus. Ihr gestern veröffentlichter Jahresbericht bestätigt, dass Belarus den unerfreulichen Rekord bei der Zahl inhaftierter Journalistinnen und Journalisten hält (38 am Ende des Jahres 2023).

Mit Blick in die Zukunft müssen wir auf Reformen von grundlegender Bedeutung hinarbeiten, einschließlich der Abschaffung der Todesstrafe, die für Belarus entscheidend

für die Angleichung an europäische Normen und ein symbolischer Schritt hin zu einer humaneren, gerechteren Gesellschaft sein wird.

Die Kontaktgruppe hat sich vor Kurzem auf einen Aktionsplan mit 15 gezielten Maßnahmen geeinigt. Dabei handelt es sich nicht um abstrakte Ziele, sondern um unmittelbare Schritte hin zu greifbaren Ergebnissen. Gemeinsam säen wir die Saat für einen bedeutenden Wandel.

Wichtig ist, dass bei all dem gleichgesinnte Belarussinnen und Belarussen als Partner behandelt werden, die bereit sind, einen Beitrag zu einer gemeinsamen Zukunft zu leisten. Sie bringen nicht nur die Bereitschaft mit, sich für demokratische Reformen zu engagieren, sondern auch Fachwissen in für die Zukunft Europas entscheidenden Bereichen, wie der Regulierung der künstlichen Intelligenz und der Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit.

Die beste Zukunft für Belarus ist eine wahrhaft europäische Zukunft, die durch das Bekenntnis zu den Werten gekennzeichnet ist, die unseren modernen Kontinent ausmachen und in deren Mittelpunkt die Europäische Menschenrechtskonvention steht, die nach wie vor unser Goldstandard ist.

Der Weg in diese demokratische Zukunft, der in die europäische Gemeinschaft und letztlich in ihre Institutionen führt, erfordert Mut, Widerstandsfähigkeit und internationale Solidarität.

Aber das Ziel ist das richtige für das belarussische Volk. Es verdient die Stabilität, den Wohlstand und die Freiheit, die damit verbunden sind.

Schritt für Schritt werden wir dies gemeinsam ermöglichen. Wie das sprichwörtliche Rom wurde auch Europa nicht an einem Tag erbaut. Aber wir können jeden Tag Fortschritte machen, indem wir die Werte verteidigen, die uns als eine Gemeinschaft der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie auszeichnen.

Der Künstler Ales Pushkin schwenkt eine rot-weiße Flagge vor einer Polizeisperre während einer Demonstration in Minsk, August 2020 AP Photo

Alexander Lukaschenko hält eine Rede während einer Militärparade in Minsk, Mai 2020 Belarusian Presidential Press Service via AP

Weißrussische Bereitschaftspolizei blockiert Demonstranten während einer Kundgebung der Opposition in Minsk, November 2020 AP Photo

Sviatlana Tsikhanouskaya ist die Anführerin der belarussischen Opposition im Exil, und Marija Pejčinović Burić ist die Generalsekretärin des Europarats.

