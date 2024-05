"Erdbeben Taylor": Konzerte "erschüttern" Lissabon

US-Star Taylor Swift hat bei zwei ihrer Konzerte in Lissabon die Erde zum Beben gebracht. Wieder einmal: Bei zwei Konzerten im Lumen Field in Seattle im vergangenen Jahr kam es bereits zu seismischen Aktivitäten, die einem Erdbeben der Stärke 2,3 entsprachen

WERBUNG

Das Estádio da Luz in der Hauptstadt Lissabon ist zum Epizentrum eines "Swift-Bebens" geworden, das zum ersten Mal den portugiesischen Boden erschütterte. Während ihrer Konzerte am 24. und 25. Mai brachte US-Star Taylor Swift mehr als 120.000 Besucher in Extase und die Erde zum Beben.

"Shake It Off" verursachte die stärksten seismische Wellen

Die stärksten Erschütterungen wurden bei der Show am Samstag während des Songs "Shake It Off" registriert: 0,82 auf der Skala.

Die 2014 auf dem Album "1989" veröffentlichte Single ist einer der größten Hits der Sängerin und machte ihrem Namen alle Ehre. Doch das war nicht der einzige Song, der seismische Wellen durch die portugiesische Hauptstadt schickte.

"You Belong With Me" erreichte eine Stärke von 0,80, "Love Story" 0,72 und "We Are Never Ever Getting Back Together" 0,61.

Auf X bedankte sich die Sängerin bei ihrem begeisterten Publikum.

"Swifties"-Erdbeben war sechs Kilometer vom Veranstaltungsort zu spüren

Neun seismische Stationen in Lissabon registrierten die Erdbeben, die der amerikanische Star und seine "Swifties", wie Taylors Fans genannt werden, ausgelöst hatten.

Die Professor-Delfim-Santos-Grundschule in Laranjeiras, die dem Estádio da Luz am nächsten liegt, verzeichnete die höchste seismische Amplitude. Aber auch sechs Kilometer vom Veranstaltungsort entfernt, in der Erdbebenstation neben dem Flughafen Lissabon, war die "Taylor-Erschütterung" zu spüren, wenn auch mit geringerer Intensität.

"Es sind sehr melodische Lieder, und das Publikum tanzt zum gleichen Rhythmus, was interessant ist, denn wenn wir die Seismometeraufzeichnungen analysieren, sehen wir Unterschiede zwischen den verschiedenen Liedern, sie tanzen je nach Lied anders", sagt Susana Custódio, Seismologin und Professorin an der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Lissabon.

Die Auswirkungen der Konzerte waren "in der ganzen Stadt Lissabon" zu spüren, so Custódio.

"Swift bebt"

Der Enthusiasmus der Fans von Taylor Swift hatte die Vereinigten Staaten bereits im vergangenen Jahr "erschüttert".

Bei zwei Konzerten im Lumen Field in Seattle kam es zu seismischen Aktivitäten, die einem Erdbeben der Stärke 2,3 entsprachen. Das Beben war doppelt so stark wie das so genannte "Best Quake“ – das Erdbeben im selben Stadion im Jahr 2011, bei dem die Fans des Footballclubs Seattle Seahawks feierten.

Im Gegensatz zu einem Erdbeben, das in der Regel nur einige Sekunden lang zu spüren ist, können seismischen Wellen eines Konzerts mehrere Minuten lang andauern.

Erdbeben entstehen, wenn sich große Platten der Erdkruste, so genannte tektonische Platten, bewegen. Diese Bewegungen verändern den Boden dauerhaft, während Erschütterungen, die von Menschenmengen ausgehen, die Erde normalerweise nicht verformen.