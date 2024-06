Tipp: Das Beste, was man diese Woche in Europa erleben und sehen kann

Art Basel, Pixars "Inside Out 2" und eine Rückkehr nach Westeros mit einer neuen Serie von "House of the Dragon" - hier finden Sie einen Überblick darüber, was es in Europa zu sehen und erleben gibt.

Ausstellungen

Art Basel im Kongresszentrum der Messe (Schweiz)

The artwork Pumpkin (2018) by Yayoi Kusama at Art Basel Georgios Kefalas/Keystone via AP

Die Art Basel, eine der größten internationalen Kunstmessen der Welt, findet seit 54 Jahren jährlich in der Schweiz statt und expandiert nach Miami Beach und Paris. Die Ausgabe 2024 findet noch bis zum 16. Juni statt und umfasst 285 Aussteller aus der ganzen Welt, darunter Werke im Wert von mehreren Millionen Euro von Jean-Michel Basquiat, Yayoi Kusama und Alberto Giacometti. Auch der Rest der Stadt beteiligt sich: Die Konzeptkünstlerin Agnes Denes präsentiert auf dem Messeplatz eine neue Version ihres ikonischen Weizenfeldes, das sie erstmals 1982 inszenierte, und Petrit Halilajs Installation "When the sun goes away" schmückt das Hotel Merian. Hier erfahren Sie mehr.

Filme

Inside Out 2

Bereiten Sie sich darauf vor, emotional zu werden, wenn die Fortsetzung von Pixars Inside Out aus dem Jahr 2015 in die Kinos kommt - in der Hoffnung, dass sie die Kinokassen zum Beben bringt. Wir befinden uns immer noch in Rileys (Kaitlyn Dias) emotionalem Hauptquartier und folgen Freude, Wut, Traurigkeit, Angst und Ekel, die sie im vorherigen Film durch die Prüfungen des Umzugs nach San Francisco geführt haben. Diesmal ist Riley jedoch dreizehn, was bedeutet, dass eine ganze Reihe neuer, hormonell bedingter Emotionen auf sie zukommt. Das Stichwort lautet Angst.

Der Schatz

Diesen Film sollte man vermeiden, meint unser Filmkritiker David Mouriquand. Er schreibt, dass Treasure, der Anfang des Jahres bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin uraufgeführt wurde, ein "frustrierend zielloses Roadmovie ist, das versucht, sich mit einem erblichen Trauma und dem Erbe des Holocausts auseinanderzusetzen". Er sagt: "Seine gut gemeinten Bemühungen werden durch ein Drehbuch untergraben, das den Hauptdarsteller völlig unausstehlich macht" - trotz Stephen Frys bester Bemühungen, die Dinge über Wasser zu halten. Lesen Sie seine vollständige Rezension hier.

TV-Serien

Das Haus des Drachen" Staffel 2 (HBO)

Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass die erste Staffel von"House of the Dragon" im Jahr 2022 ausgestrahlt wurde - und was für ein Cliffhanger: Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) erfährt vom Mord an ihrem Sohn und wendet sich mit diesem Blick an die Kamera. Ja, in Westeros bahnt sich ein regelrechter Bürgerkrieg an, denn Königin Rhaenyra kämpft um die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft über König Aegon. Es wird viel Gewalt, viel Inzest und viele böse Drachen geben, wie es zu erwarten ist, wenn man wieder in die Fantasie von George R. R. Martin eintaucht. Wir hoffen nur, dass sie sich dieses Mal mit den Geburtsszenen zurückhalten - oder wir müssen unsere Abendessenszeiten überdenken.

Musik

John Grant: 'Die Kunst der Lüge'

John Grant hat mit seinem neuen Album The Art of the Lie" ein Sci-Fi-Spektakel auf die Beine gestellt. Es ist das siebte Soloprojekt des 55-jährigen amerikanischen Singer-Songwriters, der früher Mitglied der Alt-Rock-Gruppe The Czars war. Das Album bewegt sich zwischen funkigen, frischen 80er-Jahre-Dance-Tracks und geisterhaften Synthesizer-Melodien wie "The Child Catcher" und ist eine reichhaltige, emotionale Erkundung des Aufruhrs im Techno des 21.

Everything But The Girl: 'Amplified Heart'

Jeden Monat wählen wir drei großartige Alben aus, die ein wichtiges Jubiläum feiern. Im Juni - genauer gesagt am 13. Juni 1994 - ist es das Album "Amplified Heart" von Everything But The Girl. Das Album ist vor allem für Tracks wie "Missing" bekannt, aber auch das Eröffnungstrio "Rollercoaster", "Troubled Mind" und "I Don't Understand Anything" gehören zu den herausragenden Stücken.

"Die Melodien des Albums sind unaufdringlich und gehen sofort ins Ohr, so dass es sich anfühlt, als wären sie schon immer da gewesen", schreibt David Mouriquand von Euronews Culture.

Theater

Romeo & Julia" im Londoner Duke of York's Theatre (UK)

The poster for the play Copyright The Jamie Lloyd Company

Romeo & Julia läuft noch bis zum 3. August für eine begrenzte Zeit im Londoner Duke of York's Theatre. Natürlich gab es schon viele, viele Verfilmungen von Shakespeares Geschichte der unglücklich Verliebten, aber der Reiz dieser Verfilmung liegt in der spannenden Besetzung und dem Regisseur. Tom Holland(Spider-Man: No Way Home) und Francesca Amewudah-Rivers spielen die Hauptrollen, während Jamie Lloyd, der zuletzt an dem mit dem Olivier Award ausgezeichneten "Sunset Boulevard" gearbeitet hat, Regie führt. Lloyd, der für seine minimalistischen Adaptionen von Klassikern und die Arbeit mit großen Hollywood-Stars bekannt ist, hat seine Version von Shakespeares Stück aus dem Jahr 1597 in Fragmente gegliedert, als ob man es durch einen Traum betrachtet. Warnung! Es wird wahrscheinlich nicht mehr viele Karten geben und die, die es gibt, werden teuer sein.