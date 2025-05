Video. No Comment: Feuergefechte in Haitis Hauptstadt nach Ablösung des Premierministers

In Port-au-Prince kam es zu den Schießereien just an dem Tag, an dem Alix Didier Fils-Aimé Garry Conille als Interimspremierminister ablösen sollte. Videoaufnahmen zeigen, wie schwer bewaffnete Polizisten und Zivilisten unter Beschuss fliehen, während Banden versuchen, die Kontrolle über den Hauptflughafen zu übernehmen.

Die Ernennung von Fils-Aimé, einem Geschäftsmann und ehemaligen Präsidenten der Handelskammer, durch den Übergangsrat erfolgte inmitten einer tiefen politischen Krise in Haiti, die durch anhaltende Bandengewalt und Machtkämpfe verschärft wird. Alle bisherigen Bemühungen zur Stabilisierung, einschließlich der Vermittlung durch die Organisation Amerikanischer Staaten, blieben bislang erfolglos.