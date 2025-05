Video. Maori-Abgeordnete protestieren mit Haka gegen Gesetzesentwurf

Nach den Grundsätzen des Vertrags von Waitangi aus dem Jahr 1840, der die Beziehungen zwischen der Regierung und den Māori regelt, wurden den Stämmen im Gegenzug für die Abtretung der Regierungsgewalt an die Briten weitreichende Rechte zum Erhalt ihres Landes und zum Schutz ihrer Interessen zugesagt. Der Gesetzesentwurf würde festlegen, dass diese Rechte für alle Neuseeländer gelten sollten, was in den Maori-Gemeinschaften für Unmut sorgt.

Der Gesetzentwurf hat kaum Unterstützung und wird wahrscheinlich nicht in Kraft treten. Hunderte Maori-Demonstrierende sind zu einem neuntägigen Marsch nach Wellington aufgebrochen, wo eine große Kundgebung erwartet wird.