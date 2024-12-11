Video. No Comment: In Indien feiert man das Hornbill-Festival

Das Festival ist die größte Touristenattraktion in Nagaland und soll die reiche Tradition und das kulturelle Erbe der indigenen Stämme des Bundesstaates hervorheben. Um die interethnische Interaktion zu fördern und das kulturelle Erbe Nagalands zu bewahren, organisiert die Regierung Nagalands jedes Jahr in der ersten Dezemberwoche das Hornbill Festival. Das erste Festival fand im Dezember 2000 statt.
Nagaland, oft auch „Land der Festivals“ genannt, ist die Heimat von 17 großen Stämmen, von denen jeder seine eigenen einzigartigen Festivals und Traditionen hat. Das Hornbill Festival, das vom 1. bis 10. Dezember stattfindet, bringt diese Gemeinschaften zusammen und bietet einen Einblick in ihren kulturellen Reichtum unter einem Dach.