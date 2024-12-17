Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Erdrutsch in der Nähe eines internationalen Schifffahrtsterminals in der Hauptstadt Port Vila
No Comment

Video. Schweres Erdbeben in Vanuatu

Zuletzt aktualisiert:

Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat den südpazifischen Inselstaat Vanuatu erschüttert. Die Kommunikationswege waren zunächst unterbrochen. Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung aus.

Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat an diesem Dienstag den Inselstaat Vanuatu im Südpazifik erschüttert und schwere Schäden angerichtet. Das Beben ereignete sich gegen ein Uhr mittags in einer Tiefe von rund 57 Kilometern etwa 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Port Vila. In Port Vila waren die Geröllhalden eines Erdrutsches zu sehen. Ein Nachbeben hatte die Stärke 5,5. Nach dem Erdbeben gaben die Behörden eine Tsunami-Warnung aus. Die Kommunikationswege wurden weitgehend unterbrochen, Telefonleitungen, Webseiten und Überwachungssysteme der Regierung funktionierten wegen Stromausfällen zunächst nicht. Vanuatu besteht aus einer Gruppe von mehr als 80 Inseln mit etwa 300.000 Bewohnern. Sie wurden aufgerufen, sich für mindestens 24 Stunden von den Küsten fernzuhalten.

WERBUNG
WERBUNG

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG