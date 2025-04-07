Video. Räumungsarbeiten von Erdbebentrümmern in Myanmar gehen weiter

Rettungsteams in Myanmar, darunter auch internationale Helfer, räumen in Naypyitaw weiterhin die Trümmer nach dem verheerenden Erdbeben.
Das Beben der Stärke 7,7 bei Mandalay am 28. März forderte laut Militär über 3.500 Tote, über 5.000 Verletzte und mindestens 210 Vermisste. Die Katastrophe richtete in sechs Regionen schwere Schäden an, wodurch viele Gebiete ohne Strom und Kommunikation blieben und die Hilfsmaßnahmen erschwert wurden.
In der Hauptstadt räumen Einheimische die Trümmer von zerstörten Häusern, während Rettungsteams, darunter auch russische Helfer, nach Überlebenden suchen. Schäden an Straßen und Brücken erschweren den Zugang zu den betroffenen Gebieten und verzögern die vollständige Einschätzung des Ausmaßes der Zerstörung.