Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Rettungsteams in Myanmar, einschließlich internationaler Helfer, setzen ihre Bemühungen fort, Trümmer in Naypyitaw zu beseitigen, nachdem sich das Erdbeben der Stärke 7,7 in der Nähe von Mandalay am 25.04.07 ereignete
No Comment

Video. Räumungsarbeiten von Erdbebentrümmern in Myanmar gehen weiter

Zuletzt aktualisiert:

Tage nach dem Erdbeben in Myanmar räumen Rettungsteams weiterhin Trümmer in der Hauptstadt Naypyidaw. Die beschädigte Infrastruktur verzögert die Erholungsmaßnahmen im ganzen Land.

Rettungsteams in Myanmar, darunter auch internationale Helfer, räumen in Naypyitaw weiterhin die Trümmer nach dem verheerenden Erdbeben.

Das Beben der Stärke 7,7 bei Mandalay am 28. März forderte laut Militär über 3.500 Tote, über 5.000 Verletzte und mindestens 210 Vermisste. Die Katastrophe richtete in sechs Regionen schwere Schäden an, wodurch viele Gebiete ohne Strom und Kommunikation blieben und die Hilfsmaßnahmen erschwert wurden.

In der Hauptstadt räumen Einheimische die Trümmer von zerstörten Häusern, während Rettungsteams, darunter auch russische Helfer, nach Überlebenden suchen. Schäden an Straßen und Brücken erschweren den Zugang zu den betroffenen Gebieten und verzögern die vollständige Einschätzung des Ausmaßes der Zerstörung.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG