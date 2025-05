Video. Sieben Tote bei Kentern von Migrantenboot vor Kanarischen Inseln

Mehr als 100 Menschen befanden sich an Bord des Cayuco, das kenterte, als die Passagiere sich auf eine Seite drängten, während ein spanisches Seerettungsschiff half.

Der plötzliche Wechsel verursachte laut den Rettungsdiensten, dass viele ins Wasser fielen. Vier Frauen und drei Kinder verloren bei dem Vorfall ihr Leben.

Polizeibeamte, Hafenarbeiter und Mitglieder örtlicher Tauchvereine beteiligten sich an den Rettungsaktionen. Notfallteams von SUC und dem Roten Kreuz leisteten vor Ort medizinische Hilfe. Zwei Kinder, beide in ernstem Zustand, wurden per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, um weiter behandelt zu werden.