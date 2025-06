Video. Italien feiert den Tag der Republik mit Militärparade in Rom

Premierministerin Giorgia Meloni, Senatspräsident Ignazio La Russa und Präsident Sergio Mattarella nahmen an der Parade teil und applaudierten den Teilnehmern, als sie die Via dei Fori Imperiali entlangzogen. Der Tag, bekannt als Festa della Repubblica, erinnert an das Referendum von 1946, bei dem die Italiener für die Abschaffung der Monarchie und die Errichtung einer Republik stimmten, nach dem Zusammenbruch des Faschismus. Die Feierlichkeiten endeten mit einem Überflug der Frecce Tricolori, dem Kunstflugteam der italienischen Luftwaffe, das grüne, weiße und rote Rauchspuren über dem Kolosseum hinterließ.