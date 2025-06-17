Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
STURM VERURSACHT VERLETZUNGEN UND HINTERLÄSST EINE SPUR DER VERWÜSTUNG IN TEILEN KROATIENS
No Comment

Video. Sieben Verletzte nach heftigem Sturm an Kroatiens Westküste

Zuletzt aktualisiert:
Dieser Text wurde mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt und ursprünglich veröffentlicht auf Englisch

Ein heftiger Sommersturm fegte in der Nacht zum Montag über die Westküste Kroatiens hinweg, verletzte sieben Menschen und richtete großen Schaden in der Region Istrien an.

Die am stärksten betroffene Stadt war Rovinj, wo Bäume entwurzelt, Straßen blockiert und Dutzende von Yachten gestrandet wurden.

Notfallteams arbeiteten die ganze Nacht durch. Es wurden über 100 Einsätze innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Die Windgeschwindigkeit erreichte über 100 Kilometer pro Stunde und mehr als 2.000 Blitzeinschläge wurden innerhalb einer Stunde registriert.

Aufnahmen zeigen Feuerwehrleute beim Räumen von umgestürzten Bäumen und beschädigten Fahrzeugen, während die Aufräumarbeiten andauern.

Der Sturm beruhigte sich am Dienstagnachmittag, aber die Schäden in einigen Gebieten könnten Tage zur Reparatur benötigen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu musica anzeigen Alle Artikel zu taste anzeigen Alle Artikel zu uncovering-europe anzeigen
WERBUNG
WERBUNG