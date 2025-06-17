Video. Sieben Verletzte nach heftigem Sturm an Kroatiens Westküste

Die am stärksten betroffene Stadt war Rovinj, wo Bäume entwurzelt, Straßen blockiert und Dutzende von Yachten gestrandet wurden.
Notfallteams arbeiteten die ganze Nacht durch. Es wurden über 100 Einsätze innerhalb von 24 Stunden gemeldet.
Die Windgeschwindigkeit erreichte über 100 Kilometer pro Stunde und mehr als 2.000 Blitzeinschläge wurden innerhalb einer Stunde registriert.
Aufnahmen zeigen Feuerwehrleute beim Räumen von umgestürzten Bäumen und beschädigten Fahrzeugen, während die Aufräumarbeiten andauern.
Der Sturm beruhigte sich am Dienstagnachmittag, aber die Schäden in einigen Gebieten könnten Tage zur Reparatur benötigen.