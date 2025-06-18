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Menschen warten darauf, in der Spree zu schwimmen, um die Aufhebung des hundert Jahre alten Badeverbots im Fluss in Berlin, Deutschland, am Dienstag, den 17. Juni 2025, zu fordern.
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Video. Berlin: Massen-Schwimmen fordert Ende des Spree-Badeverbots

Zuletzt aktualisiert:

Rund 200 Berliner sprangen am Dienstag in die Spree, um das Ende des jahrhundertealten Schwimmverbots im zentralen Bezirk der Stadt zu fordern.

Die Veranstaltung, die neben der Museumsinsel im Berliner Bezirk Mitte stattfand, wurde von Fluss Bad Berlin organisiert. Diese Gruppe setzt sich dafür ein, das öffentliche Schwimmen in der deutschen Hauptstadt nach einem fast 100-jährigen Verbot wieder einzuführen.

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Der Protest war offiziell angemeldet und umging so das Schwimmverbot, das 1925 aufgrund der Verschmutzung eingeführt wurde.

Die Aktivisten sagen, der Fluss sei an den meisten Tagen nun sauber genug. Sie verweisen auf Paris, wo die Seine kürzlich wieder für Schwimmer freigegeben wurde.

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