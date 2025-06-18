Video. Berlin: Massen-Schwimmen fordert Ende des Spree-Badeverbots

Die Veranstaltung, die neben der Museumsinsel im Berliner Bezirk Mitte stattfand, wurde von Fluss Bad Berlin organisiert. Diese Gruppe setzt sich dafür ein, das öffentliche Schwimmen in der deutschen Hauptstadt nach einem fast 100-jährigen Verbot wieder einzuführen.
Der Protest war offiziell angemeldet und umging so das Schwimmverbot, das 1925 aufgrund der Verschmutzung eingeführt wurde.
Die Aktivisten sagen, der Fluss sei an den meisten Tagen nun sauber genug. Sie verweisen auf Paris, wo die Seine kürzlich wieder für Schwimmer freigegeben wurde.